Politico: Поддержка МВФ для Украины под угрозой из-за блокирования Бельгией «репарационного кредита»

Отказ Бельгии поддержать кредит ЕС для Украины на €140 миллиардов, обеспеченный замороженными российскими активами, может заставить Международный валютный фонд (МВФ) заблокировать свою жизненно важную финансовую поддержку Киева. Об этом предупреждают высокопоставленные чиновники ЕС, опасаясь каскадной потери доверия к экономической жизнеспособности Украины в условиях войны, поскольку время для принятия решения истекает. Об этом сообщает Politico 3 ноября.

Угроза срыва финансирования МВФ

Украина сталкивается с огромным дефицитом бюджета и срочно нуждается в финансировании от МВФ для продолжения обороны. Сейчас Фонд рассматривает возможность предоставления Киеву $8 миллиардов в течение следующих трех лет.

Однако надежда на получение этих средств напрямую зависит от того, сможет ли ЕС финализировать собственный репарационный кредит на €140 миллиардов, используя замороженные российские государственные активы. Как пояснил один чиновник Еврокомиссии и дипломаты трех стран-членов, такая сделка убедила бы МВФ в финансовой жизнеспособности Украины на ближайшие годы — это является ключевым требованием Фонда для предоставления кредитов любой стране.

Позиция Бельгии и дефицит времени

В прошлом месяце Бельгия выступила против этого кредита во время встречи лидеров ЕС, ссылаясь на серьезные финансовые и юридические риски (поскольку большинство активов заморожено именно в бельгийском депозитарии Euroclear). Это значительно ослабило надежды на заключение соглашения до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится уже в декабре.

Критическая роль МВФ

На фоне значительного сокращения поддержки со стороны США, МВФ ожидает, что именно ЕС возьмет на себя основную нагрузку финансовых потребностей Украины. Хотя сама программа МВФ ($8 млрд) является относительно небольшой, ее одобрение является критически важным сигналом для других инвесторов и стран-доноров.

Во время последнего саммита лидеры ЕС, в качестве уступки Бельгии, «размыли» формулировку в финальном решении, заменив упоминание о €140 млрд на расплывчатое «приглашение Комиссии представить варианты финансовой поддержки». По мнению дипломатов, такие формулировки вряд ли удовлетворят МВФ.

Чтобы усилить финансовые гарантии для Украины, ЕС также пытается убедить Фонд, что Киев не будет обязан возвращать эти 140 миллиардов евро. Брюссель настаивает, что кредит будет погашен только в том случае, если Кремль прекратит войну и выплатит репарации — сценарий, который считается маловероятным.