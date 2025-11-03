Multi от Минфин
3 ноября 2025, 17:51 Читати українською

У Трампа готовят план «Б» в случае отмены Верховным судом тарифов

Администрация Дональда Трампа предупредила американский бизнес и иностранных партнеров, что протекционистские тарифы останутся в силе в долгосрочной перспективе, независимо от решения Верховного суда. Даже если суд признает нынешний механизм незаконным, правительство немедленно применит другие законы для сохранения пошлин. Об этом сообщает Reuters 3 ноября.

Администрация Дональда Трампа предупредила американский бизнес и иностранных партнеров, что протекционистские тарифы останутся в силе в долгосрочной перспективе, независимо от решения Верховного суда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«План Б» на случай поражения в суде

На этой неделе Верховный суд США должен рассмотреть законность использования президентом Дональдом Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения глобальных тарифов. Ранее суды низших инстанций постановили, что президент превысил свои полномочия, когда объявил торговый дефицит ($1,2 трлн в 2024 году) национальной чрезвычайной ситуацией, чтобы оправдать использование этого закона, предназначенного для санкций против других государств.

Однако министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация готова к любому решению. По его словам, если Верховный суд отменит тарифы на основе IEEPA, правительство немедленно задействует другие правовые механизмы:

  • Раздел 122 Закона о торговле 1974 года (разрешает временные тарифы до 15% для исправления торгового дисбаланса).
  • Раздел 338 Закона о тарифах 1930 года (разрешает тарифы до 50% против стран, которые «дискриминируют» американскую торговлю).

«Вы должны исходить из того, что они (тарифы) здесь надолго», — сказал Бессент в интервью.

Новая реальность для бизнеса

Эта политика уже заставляет компании кардинально перестраивать цепочки поставок. Билл Кенади, генеральный директор производителя промышленного оборудования OTC Industrial Technologies, рассказал, что его компания столкнулась с дилеммой: «Мы перенесли производство из Китая в некоторые другие страны (в частности, в Индию), а теперь тарифы на них такие же плохие или даже хуже».

По его словам, бизнес вынужден делать ставки на новые, более устойчивые производственные базы, перенося высокотехнологичные продукты обратно в США, а менее дорогостоящие — в Мексику. Кенади ожидает, что новой нормой станут тарифы на уровне 15%, независимо от юридического обоснования.

Торговые партнеры фиксируют убытки

Иностранные торговые партнеры США, не дожидаясь решения суда, уже пытаются договориться о фиксированных условиях. Вьетнам, Малайзия, Таиланд и Камбоджа заключили рамочные соглашения, согласившись на тарифы в диапазоне 19−20%. Южная Корея согласилась на инвестиционный план в $350 млрд в обмен на 15% тариф на свои товары, включая автомобили.

Самыми сложными остаются переговоры с Китаем из-за его готовности к контрмерам, в частности по ограничению экспорта редкоземельных металлов. На прошлой неделе Трамп и Си Цзиньпин договорились об очередном перемирии: США снизят тарифы, связанные с фентанилом, а Китай возобновит закупки сои и приостановит экспортные ограничения на год.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
