Fitch подтвердило рейтинги трех украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех украинских государственных банков — Ощада, Укрэксимбанка и Сэнс Банка: в иностранной валюте — на уровне (LTFC) «CCC», в национальной валюте — на уровне «CCC+». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Рейтинги стойкости

Для Ощада и Сенса также подтверждены рейтинги устойчивости банка (VR) на уровне «ccc», тогда как для Укрэксима этот рейтинг повышен с «f» до «ccc-», что отражает восстановление жизнеспособности банка благодаря улучшенной капитализации с коэффициентами капитала, которые больше не нарушают минимальные требования к капиталу.

Кроме того, всем трем банкам агентство присвоило краткосрочный рейтинг в национальной валюте «С».

Что означает повышение рейтингов

Повышение рейтингов банков представляет собой комплексный процесс, зависящий от макроэкономических условий, результатов деятельности каждого банка и действий регулятора.

Улучшение финансовых показателей, стабильность экономики и изменение национальной рейтинговой шкалы могут одновременно привести к повышению рейтингов, как это случилось со многими украинскими банками в 2024 году.

Напомним

Как писал «Минфин», по данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).