29 октября 2025, 20:30 Читати українською

Главное за среду: Nvidia достигла оценки в $5 трлн, шатдаун в США продолжается

Главные финансовые новости за среду, 29 октября.

Главные финансовые новости за среду, 29 октября.

Nvidia достигла оценки в $5 триллионов

Корпорация Nvidia стала первой компанией с оценкой в $5 триллионов. Серия сделок главного исполнительного директора Дженсена Хуанга по всему миру выводит торговлю искусственным интеллектом на новые высоты. Это событие закрепляет статус Nvidia как крупнейшей компании в мире.

Сенат США снова не принял бюджет. Шатдаун продолжается уже 28 дней

Сенат США уже в тринадцатый раз не смог принять временный бюджет, который позволил бы возобновить работу правительства.

Технологическое ралли выводит рынок США на новые рекорды перед отчетами ИИ-гигантов

Американские фондовые индексы достигли новых исторических максимумов во вторник, подталкиваемые ростом акций крупнейших технологических компаний. Инвесторы делают ставку на то, что бум искусственного интеллекта (ИИ) продолжит подпитывать прибыль группы компаний, которая стала локомотивом текущего «бычьего» рынка.

Семья Трампа заработала миллионы на криптовалюте: доход вырос в 17 раз

Семья президента США Дональда Трампа заработала более $800 млн на продаже криптоактивов только в первой половине 2025 года, без учета потенциальных миллиардов долларов нереализованной «бумажной» прибыли.

«Дочка» Amazon построит крупнейший ИИ-дата-центр в Южной Корее за $5 млрд

Облачная структура Amazon — Amazon Web Services (AWS) — планирует в течение шести лет инвестировать $4,89 млрд в строительство новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в Южной Корее. AWS сотрудничает с местной компанией SK Group для строительства ИИ-комплекса в городе Ульсан. По данным SK Group, этот центр обработки данных станет крупнейшим в стране после завершения строительства в 2027 году.

