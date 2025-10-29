Главное за среду: Nvidia достигла оценки в $5 трлн, шатдаун в США продолжается

Семья президента США Дональда Трампа заработала более $800 млн на продаже криптоактивов только в первой половине 2025 года, без учета потенциальных миллиардов долларов нереализованной «бумажной» прибыли.

«Дочка» Amazon построит крупнейший ИИ-дата-центр в Южной Корее за $5 млрд

Облачная структура Amazon — Amazon Web Services (AWS) — планирует в течение шести лет инвестировать $4,89 млрд в строительство новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в Южной Корее. AWS сотрудничает с местной компанией SK Group для строительства ИИ-комплекса в городе Ульсан. По данным SK Group, этот центр обработки данных станет крупнейшим в стране после завершения строительства в 2027 году.