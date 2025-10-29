Облачная структура Amazon — Amazon Web Services (AWS) — планирует в течение шести лет инвестировать $4,89 млрд в строительство новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в Южной Корее, пишет The Wall Street Journal.
«Дочка» Amazon построит крупнейший ИИ-дата-центр в Южной Корее за $5 млрд
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о планах
AWS сотрудничает с местной компанией SK Group для постройки ИИ-комплекса в городе Ульсан. По данным SK Group, этот центр обработки данных станет крупнейшим в стране после завершения строительства в 2027 году.
Ранее американская компания уже инвестировала в экономику Южной Кореи $3,9 млрд. Таким образом, общий объем инвестиций AWS в страну достигнет $8,8 млрд.
Читайте также: Amazon проведет самые масштабные увольнения в своей истории ради эффективности
Сбой в Amazon
Как писал ранее «Минфин», 20 октября в работе сервисов AWS, серверами которой пользуются множество зарубежных компаний, произошел сбой. Из-за этого у ряда интернет-ресурсов возникли неполадки, включая онлайн-магазин видеоигр Epic Games, Zoom, кикшеринговый сервис Whoosh, Duolingo, Snapchat и стриминговый сервис Hulu.
Также Amazon планирует инвестировать 1,4 млрд евро ($1,63 млрд) в развитие своей деятельности в Нидерландах в течение следующих трех лет.
Комментарии