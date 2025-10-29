Сенат США снова не принял бюджет. Шатдаун длится уже 28 дней

Сенат США уже в тринадцатый раз не смог принять временный бюджет, который позволил бы возобновить работу правительства. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Бюджет не принят

«Сегодня в Сенате США был в тринадцатый раз вынесен на голосование проект краткосрочной бюджетной резолюции… который был принят 19 сентября в Палате представителей», — написала она.

По словам Стефанишиной, документ представила Республиканская партия. Он должен обеспечить финансирование работы федеральных ведомств до 21 ноября, но во время голосования не хватило голосов.

«Проект получил 54 из 60 необходимых голосов. Таким образом, шатдаун продлен и его продолжительность достигает 28 дней», — уточнила дипломатка.

Стефанишина добавила, что это уже 13 попытка принять временное финансирование, и напомнила: самый длинный шатдаун в США длился 35 дней.

Читайте также: В США шатдаун: Правительство прекратило работу

Шатдаун в США

Напомним, в Соединенных Штатах Америки с 1 октября продолжается приостановка работы правительства (шатдаун), что вызвано отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.

Этот шатдаун уже превысил 21-дневный шатдаун 1995−1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.

Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018—2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.

Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.

При этом Сенат неоднократно пытался одобрить законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.

Общие убытки от шатдауна в США достигают 15 млрд долларов ежедневно.