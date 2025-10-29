Multi от Минфин
українська
29 октября 2025, 13:50

Nvidia приближается к исторической оценке в $5 триллионов

Корпорация Nvidia на пути к тому, чтобы стать первой компанией с оборотом $5 триллионов, поскольку серия сделок главного исполнительного директора Дженсена Хуанга по всему миру выводит торговлю искусственным интеллектом на новые высоты. Об этом пишет Bloomberg.

Корпорация Nvidia на пути к тому, чтобы стать первой компанией с оборотом $5 триллионов, поскольку серия сделок главного исполнительного директора Дженсена Хуанга по всему миру выводит торговлю искусственным интеллектом на новые высоты.
Фото: директор Nvidia Дженсен Хуанг

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост акций

Акции выросли на целых 3,5% до $208,05 на предрыночных торгах, что позволило акциям достичь рыночной оценки чуть более $5 триллионов. Это событие закрепляет статус Nvidia как крупнейшей компании в мире и происходит менее чем четыре месяца спустя после того, как она преодолела барьер в $4 триллионов.

Лишь две компании близки к Nvidia по размеру: Microsoft Corp. и Apple Inc., оценка которых составляет около $4 триллионов.

Читайте: Apple и Microsoft преодолели отметку $4 трлн рыночной капитализации

«О рыночной капитализации в $5 триллионов никто не мог бы подумать несколько лет назад, особенно если бы она достигла этого так быстро», — сказал Кит Лернер, главный инвестиционный директор и главный рыночный стратег Truist Advisory Services.

«Рынок, безусловно, очень верит в идею, что искусственный интеллект будет трансформационным и изменит бизнес-модели».

Фото: Bloomberg

Почему растут акции

Последний рост акций Nvidia происходит после того, как Дональд Трамп заявил, что ожидает разговора с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу флагманского чипа компании Blackwell с искусственным интеллектом.

Акции выросли на 50% в этом году, создав стоимость около $1,6 триллиона, и они отвечают почти за часть 17% прироста индекса S&P 500 в 2025 году.

Читайте: Nvidia стала первой компанией, чья капитализация превысила $4,5 триллиона

Что предшествовало росту

Ранее на этой неделе на мероприятии GTC в Вашингтоне компания продемонстрировала новую систему для подключения квантовых компьютеров, объявила о расширении партнерства с Uber Technologies Inc. и подготовилась представить новые контракты на поставку чипов искусственного интеллекта крупным южнокорейским компаниям, таким как Samsung Electronics Co. и Hyundai Motor Group.

Читайте также: Акции Nokia взлетели на 20% после новости об инвестиции Nvidia на $1 млрд и партнерство в 6G

Рост Nvidia отражает то, как центральным стал искусственный интеллект на фондовом рынке США. Акции выросли примерно на 1,275% с конца 2022 года, когда их оценка составила менее $360 миллиардов.

На долю Nvidia приходится 8,3% индекса S&P 500. Аналитики с Уолл-стрит также преимущественно оптимистично настроены относительно будущих перспектив компании.

Инвестиционный трамплин

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
