Семья Трампа заработала миллионы на криптовалюте: доход вырос в 17 раз

Семья президента США Дональда Трампа заработала более $800 млн на продаже криптоактивов только в первой половине 2025 года, без учета потенциальных миллиардов долларов нереализованной «бумажной» прибыли. Об этом говорится в исследовании Reuters .

Откуда деньги

Значительная часть этих средств поступила из иностранных источников, поскольку сыновья Дональда Трампа рекламировали свой бизнес на международной инвестиционной презентации. В Европе, на Ближнем Востоке и Азии они продвигали World Liberty и другие проекты, направляющие средства инвесторов в семейные компании Трампа, известные под общим названием Trump Organization.

Усилия братьев Трампов увенчались огромным успехом, отмечает Reuters. Согласно его расчетам, основанным на официальных заявлениях президента, имущественных документах, финансовых отчетах, опубликованных в ходе судебных разбирательств, информации о торговле криптовалютами и других источниках, в первой половине года доход Trump Organization вырос в 17 раз, достигнув $864 млн по сравнению с $51 млн годом ранее.

Из общей суммы за первое полугодие $802 млн или более 90% поступили от криптовалютных предприятий Трампа, включая продажу токенов World Liberty.

Доходы Трампов от криптовалюты за первое полугодие значительно превзошли доходы семьи от традиционного бизнеса: $33 млн от президентских гольф-клубов и курортов и $23 млн от лицензирования использования его имени зарубежными застройщиками.

Более половины дохода — $463 млн — Трампы получили только от продажи токенов World Liberty, включая примерно $75 млн от покупки токенов Aqua1. На своем вебсайте World Liberty утверждает, что подразделение Trump Organization получает 75% дохода от продаж токенов благодаря связи с World Liberty.

Семья также заработала $336 млн на продаже мемкоинов Трампа, $TRUMP, подсчитало Reuters.

В письме агентству юрист компании Тимоти Парлаторе заявил, что токены WLFI не являются ценными бумагами, «это цифровые активы с реальной пользой, включая права управления, которые приносят выгоду владельцам с ростом платформы».

«Ожидаемая оценка и анализ доходов WLFI неточные и вводят в заблуждение», — добавил он.

По словам экспертов по правительственной этике, согласование криптовалютных инициатив семьи Трампа с публичной ролью президента как куратора криптовалютной политики США беспрецедентно в современной истории президентства конфликтом интересов.

«Эти люди не вкладывают деньги в семейный бизнес Трампа из-за смекалки братьев. Они делают это, потому что хотят освободиться от юридических ограничений и получить безнаказанность, которую может обеспечить только президент», — считает профессор права Вашингтонского университета Кэтлин Кларк.

Однако специалисты по этике заявили, что если братья Трамп не обещают в своих коммерческих предложениях доступа к президенту или благоприятного отношения с его стороны, они не нарушают никаких законов.

«Это законно, но неэтично», — заявил Ричард Пейнтер, занимавший должность главного юриста по этике при президенте Джордже Буше-младшем, а ныне — профессор юридического факультета Университета Миннесоты.

Почему Трамп увлекся криптовалютой

Трамп не сразу стал сторонником криптовалют. В годы, предшествовавшие его предвыборной кампании 2024 года, он называл криптовалюты «основанными на воздухе», а биткоин — «аферой». На определённом этапе он даже назвал криптовалюту антиамериканской из-за её способности конкурировать с долларом.

Однако во время предвыборной кампании прошлого года Трамп изменил свою позицию. Он критиковал банки Уолл-стрит, утверждая, что его бизнес лишили финансирования по политическим причинам. Это, по словам Эрика Трампа, стало одной из причин обращения к криптовалютной индустрии.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец «крестовому походу Байдена против криптовалют», уволить председателя SEC Гэри Генслера в первый же день своего президентства и создать национальный резерв биткоинов в США. «Правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят её», — заявил он на криптоконференции в Нэшвилле в июле 2024 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что американский президент Дональд Трамп и его семья создали быстрорастущую империю цифровых активов, которая процветает благодаря благоприятной для отрасли политике администрации. Такой вывод сделала The Financial Times по результатам своего расследования.