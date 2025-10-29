Технологическое ралли выводит рынок США на новые рекорды перед отчетами ИИ-гигантов

Американские фондовые индексы достигли новых исторических максимумов во вторник, подталкиваемые ростом акций крупнейших технологических компаний. Инвесторы делают ставку на то, что бум искусственного интеллекта (ИИ) продолжит подпитывать прибыли группы компаний, которая стала локомотивом текущего «бычьего» рынка. Однако ключевым тестом для этого оптимизма станут квартальные отчеты техногигантов, ожидаемые на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Технологические гиганты тянут рынок вверх

Хотя большинство акций в индексе S&P 500 взяли паузу после стремительного роста, технологические мегакорпорации продолжили дорожать. Microsoft финализировала сделку по приобретению 27% доли в коммерческом подразделении OpenAI стоимостью около $135 млрд. Apple ненадолго превысила рыночную капитализацию в $4 трлн. Тем временем CEO Nvidia Дженсен Хуанг отверг опасения по поводу «пузыря ИИ».

В среду и четверг отчитаются пять крупных технологических компаний, на которые приходится около четверти веса индекса S&P 500. Инвесторы будут искать подтверждение того, что миллиардные инвестиции в вычислительную инфраструктуру для ИИ продолжатся и в конечном итоге окупятся.

«Эта группа неоднократно уверяла инвесторов, что тема ИИ жива и здорова… похоже, этот нарратив будет продолжаться, пока Уолл-стрит вознаграждает их за такой подход», — отметил Брет Кенвелл из eToro.

Ожидания от ФРС и торговых переговоров

Настроения на рынке также поддержали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки на заседании в среду. Трейдеры надеются получить ясность относительно сроков прекращения более жесткой политики (QT) — сокращения баланса центрального банка. Растут ставки на то, что QT может завершиться уже в этом месяце.

Все это происходит накануне встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг. The Wall Street Journal сообщил, что США могут отменить некоторые тарифы, если Пекин усилит борьбу с экспортом химикатов, используемых для производства фентанила.

Во вторник индекс S&P 500 закрылся чуть ниже отметки 6900 пунктов. Индекс компаний «Великолепной семерки» вырос на 1,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась (3,97%), доллар снизился.

Оправдают ли гиганты ИИ ожидания?

По прогнозам Bloomberg Intelligence, компании «Великолепной семерки» должны показать рост прибыли на 14% в третьем квартале. Это почти вдвое превышает ожидаемый рост прибыли для более широкого индекса S&P 500 (+8%), но в то же время является самым медленным темпом с первого квартала 2023 года.

Однако техногиганты исторически часто отчитываются значительно лучше прогнозов Уолл-стрит, и многие инвесторы рассчитывают именно на это.

Риски высоких оценок и потенциальная коррекция

«Учитывая, какую большую долю капитализации S&P 500 составляют компании „Великолепной семерки“, если любой из этих отчетов разочарует, это может вызвать распродажу или удержать рынок в боковом тренде», — считает Пол Стэнли из Granite Bay Wealth Management.

Келли Кокс из Ritholtz Wealth Management отмечает, что инвесторы становятся более скептичными по отношению к огромным суммам, которые компании тратят на ИИ-проекты с неопределенной отдачей. По прогнозам, пять крупнейших «гиперскейлеров» (крупных облачных провайдеров) потратят $450 миллиардов на капитальные расходы.

Технологический сектор остается одним из самых «переполненных» (популярных среди инвесторов), что увеличивает риск резкой распродажи в случае негативных новостей.

Что такое «Великолепная семерка»

«Великолепная семерка»: Неформальное название группы крупнейших и наиболее влиятельных технологических компаний США: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta Platforms (Facebook) и Tesla. Эти компании имеют огромный вес в основных фондовых индексах.

Почему это важно

Рекордные высоты американского фондового рынка свидетельствуют о чрезвычайном оптимизме инвесторов, который базируется на двух столпах: вере в революционный потенциал искусственного интеллекта и ожидании смягчения монетарной политики ФРС.

Однако этот оптимизм является хрупким. Квартальные отчеты «Великолепной семерки» станут ключевым моментом истины: смогут ли компании продемонстрировать реальный рост прибыли, который оправдывает их заоблачные оценки и многомиллиардные расходы на ИИ? Любое разочарование может спровоцировать коррекцию, учитывая высокую концентрацию рынка в этих акциях. В то же время решение ФРС и новости с фронта торговых переговоров США-Китай также могут существенно повлиять на настроения инвесторов в ближайшие дни.