Главное за понедельник: США и Китай договорились, новый валютный надзор
США и Китай готовят крупное торговое соглашение
Торговые представители США и Китая заявили о достижении соглашения по ряду спорных вопросов после двухдневных переговоров в Малайзии. Это открывает путь для президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина к финализации соглашения, которое может значительно снизить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.
Налоговая и НБУ внедряют новый подход в коммуникации с банками по валютному надзору
Государственная налоговая служба совместно с Нацбанком внедряют обновленный подход к формированию запросов, которые направляются банковским учреждениям в случае нарушения субъектами хозяйствования установленных предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Китай придумал, как с помощью юаня заставить мир отказаться от доллара
Китай использует свое положение крупнейшего в мире кредитора, чтобы расширить использование юаня, предлагая зарубежным заемщикам возможность получить выгоду от экономически низких процентных ставок у себя на родине, отказавшись от доллара.
Минфин США назвал финальных кандидатов на пост главы ФРС
Министр финансов США Скотт Бессент назвал пятерых кандидатов на пост главы Федеральной резервной системы.
В Японии запустили первый в мире стейблкоин, привязанный к иене
Первый в мире стейблкоин, привязанный к иене, был запущен в Японии в понедельник, что является небольшим, но значительным шагом в стране, где многие потребители до сих пор предпочитают традиционные средства оплаты, такие как наличные и кредитные карты.
