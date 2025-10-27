Минфин США назвал финальных кандидатов на пост главы ФРС

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Круг кандидатов сузился до действующих членов совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша, директора Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета и топ-менеджера BlackRock Рика Ридера, сообщил Бессент журналистам 27 октября на борту президентского самолета Air Force One.

Он добавил, что планирует провести дополнительный раунд собеседования с кандидатами и надеется представить президенту Дональду Трампу «достойный список» после Дня благодарения.

Сам Трамп заявил журналистам, что рассчитывает объявить о своем выборе до конца 2025 года.

«Сейчас у нас есть человек, который совсем не умен», — сказал он, вновь критикуя действующего главу ФРС Джерома Пауэлла, которого он обвиняет в сдерживании экономического роста из-за отказа агрессивно снижать процентные ставки.

Президент США подчеркнул, что Бессент не покинет свой текущий пост ради назначения в ФРС.

В начале 2026 года в ФРС освободится место управляющего, на которое и может быть назначен следующий глава ведомства, предполагает Bloomberg. Полномочия Пауэлла в качестве председателя Федрезерва США истекают в мае.

Следующее заседание ФРС пройдет 28−29 октября. По данным CME, сейчас трейдеры закладывают в котировки почти 100-процентную вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в октябре, и еще на столько же — в декабре.