В Японии запустили первый в мире стейблкоин, привязанный к иене

Первый в мире стейблкоин, привязанный к иене, был запущен в Японии в понедельник, что является небольшим, но значительным шагом в стране, где многие потребители до сих пор предпочитают традиционные средства оплаты, такие как наличные деньги и кредитные карты . Об этом пишет Reuters.

Японский стартап JPYC приступил к выпуску стейблкоинов, также известных как JPYC, которые полностью конвертированы в иену и обеспечены внутренними сбережениями и японскими государственными облигациями (JGB).

Цель выпустить JPYC на сумму 10 триллионов иен (66 миллиардов долларов) в течение трех лет и обеспечить широкое использование цифровых активов за рубежом.

Сначала она не планирует взимать комиссию за транзакции для поощрения их использования, а стремится зарабатывать деньги на процентах по владениям JGB.

«Мы надеемся стимулировать инновации, предоставляя стартапам доступ к низким комиссиям за транзакции и расчеты», — сказал генеральный директор Норитака Окабе на брифинге для прессы.

«Повышение глобальной совместимости также пойдет на пользу нам, поэтому мы открыты для объединения капитала», — добавил он.

Стейблкоины на основе блокчейна обычно привязаны к фиатной валюте и предлагают более быстрые и более дешевые транзакции.

По данным Банка международных расчетов, благодаря сильной поддержке президента США Дональда Трампа, стейблкоины, привязанные к доллару США, резко выросли и теперь составляют более 99% мирового предложения стейблкоинов.

Интерес к стейблкоинам также набирает обороты во всем мире, и три японских мегабанка будут совместно выпускать стейблкоины, сообщала в этом месяце ежедневная газета Nikkei.