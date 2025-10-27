Государственная налоговая служба совместно с Нацбанком внедряет обновленный подход к формированию запросов, которые направляются банковским учреждениям в случае нарушения субъектами хозяйствования установленных предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Налоговая и НБУ внедряют новый подход в коммуникации с банками по валютному надзору
Структура запросов учитывает требования по сохранению банковской тайны. Это обеспечивает надлежащий уровень правовой определенности и эффективной коммуникации между контролирующими органами и финансовыми учреждениями.
Особое внимание уделено тому, чтобы банки уделяли полные, точные и своевременные ответы на запросы.
Такой подход улучшит аналитическую работу, повысит прозрачность финансовых операций и укрепит доверие к финансовой системе Украины.
Совместная работа ГНС и НБУ направлена на повышение эффективности валютного надзора, прозрачности финансовых операций и предотвращение незаконного выведения валютных средств из Украины.
