Налоговая и НБУ внедряют новый подход в коммуникации с банками по валютному надзору

Государственная налоговая служба совместно с Нацбанком внедряет обновленный подход к формированию запросов, которые направляются банковским учреждениям в случае нарушения субъектами хозяйствования установленных предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. Об этом говорится в сообщении ГНС.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Структура запросов учитывает требования по сохранению банковской тайны. Это обеспечивает надлежащий уровень правовой определенности и эффективной коммуникации между контролирующими органами и финансовыми учреждениями.

Особое внимание уделено тому, чтобы банки уделяли полные, точные и своевременные ответы на запросы.

Такой подход улучшит аналитическую работу, повысит прозрачность финансовых операций и укрепит доверие к финансовой системе Украины.

Совместная работа ГНС и НБУ направлена на повышение эффективности валютного надзора, прозрачности финансовых операций и предотвращение незаконного выведения валютных средств из Украины.