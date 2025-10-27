Multi от Минфин
українська

США и Китай готовят крупное торговое соглашение

Торговые представители США и Китая заявили о достижении соглашения по ряду спорных вопросов после двухдневных переговоров в Малайзии. Это открывает путь для президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина к финализации соглашения, которое может значительно снизить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Торговые представители США и Китая заявили о достижении соглашения по ряду спорных вопросов после двухдневных переговоров в Малайзии.

Предварительный консенсус найден

По завершении переговоров в воскресенье китайский чиновник сообщил, что стороны достигли предварительного консенсуса по таким вопросам, как экспортный контроль, борьба с фентанилом и портовые сборы для судов.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил прогресс. В интервью CBS News он заявил, что угроза Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары фактически снята с повестки дня. Он также выразил ожидание, что Китай осуществит значительные закупки американских соевых бобов и согласится на отсрочку введения жесткого контроля над экспортом редкоземельных металлов. В то же время Бессент отметил, что США не будут менять свои экспортные ограничения в отношении Китая.

Широкая повестка дня

По словам Бессента, ожидаемое соглашение между Трампом и Си может быть достаточно широким:

  • Продолжение «таможенного перемирия».
  • Решение разногласий по поводу продажи TikTok.
  • Сохранение потоков редкоземельных магнитов, необходимых для производства передовой продукции — от полупроводников до реактивных двигателей.
  • Обсуждение глобального мирного плана (ранее Трамп заявлял, что надеется привлечь Си к урегулированию войны России в Украине).

Эти позитивные сигналы резко контрастируют с напряженностью последних недель, когда объявление Пекином новых экспортных ограничений и соответствующая угроза Трампа о сокрушительных пошлинах грозили вернуть торговую войну в активную фазу.

Реакция рынков и ожидания лидеров

Признаки возможного соглашения положительно повлияли на рынки. Валюты, чувствительные к риску, такие как австралийский и новозеландский доллары, укрепились по отношению к доллару США. «Безопасные гавани», такие как швейцарский франк и японская иена, несколько снизились. Биткойн продолжил рост четвертый день подряд.

Несмотря на оптимизм, рынки будут внимательно следить за деталями окончательного соглашения после почти года непредсказуемых изменений в торговой политике.

Китайский торговый представитель Ли Ченгган отметил, что достигнут консенсус по фентанилу. Это может означать, что США отменят или уменьшат 20% пошлину, введенную для давления на Пекин с целью остановить поток химических прекурсоров для производства этого наркотика. Он также сообщил, что стороны урегулируют вопрос с портовыми сборами, которые администрация Трампа ввела для китайских судов, что вызвало зеркальные меры со стороны Пекина.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
