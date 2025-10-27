Китай придумал, как с помощью юаня заставить мир отказаться от доллара

Китай использует свое положение крупнейшего в мире кредитора, чтобы расширить использование юаня, предлагая зарубежным заемщикам возможность извлечь выгоду из экономически низких процентных ставок у себя на родине, отказавшись от доллара, пишет Bloomberg.

Эфиопия стала на этой неделе последней страной, которая попыталась конвертировать хотя бы часть долга Китаю в $5,38 млрд в кредиты, номинированные в юанях. Все больше государств также используют более дешевое китайское финансирование через облигации.

Однако эта стратегия дорого обходится Китаю, вынуждая его нести определённые потери, поскольку внутренние ставки значительно ниже долларовых. Кения заявила, что сократила годовые расходы на обслуживание долга на $215 млн, конвертировав свои китайские железнодорожные кредиты из долларов в начале этого месяца.

«Если заемщики платят меньше, то и кредитор получает меньше», — сказал Майкл Петтис, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

«Выгода для Китая в обмен на меньшие доходы заключается в том, что юань становится более распространённой международной валютой»

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, такой подход упрощает для заёмщиков оплату китайских товаров в юанях, повышая роль валюты в торговых расчетах и финансировании. По словам одного из них, тот же принцип может применяться к новым кредитам, предоставляемым странам за пределами Африки.

Для Китая этот компромисс выгоден тем, что он глубже интегрирует юань в международную торговлю и платежи, ослабляя финансовое преимущество США в период, когда две крупнейшие экономики мира находятся в состоянии противостояния. Это также укрепляет влияние в Африке, континенте, который стал значительно более крупным рынком для китайского экспорта после повышения американских пошлин Дональдом Трампом.

Если оставить в стороне геополитические расчеты, более широкое глобальное присутствие юаня стало возможным, поскольку постоянное дефляционное давление в Китае и замедление экономики требуют проведения мягкой денежно-кредитной политики в ответ.

Разница в процентных ставках между США и Китаем позволяет заемщикам зафиксировать выгодную стоимость капитала, в то время как многие мировые инвесторы стремятся диверсифицировать вложения и уйти от доллара после непредсказуемой политики Трампа внутри страны и за рубежом.

По данным Bloomberg, по состоянию на октябрь этого года правительства, банки и международные организации выпустили в общей сложности 68 млрд юаней ($9,5 млрд) долговых обязательств и займов, что вдвое превышает общий объем за весь 2024 год.

«Китай пытается создать экосистему для юаня с большим количеством сценариев его использования», — считает Дин Шуан, главный экономист по Большому Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Plc. Это включает в себя поощрение других стран использовать эту валюту в двусторонней торговле и инвестировать в финансовые продукты, номинированные в юанях.