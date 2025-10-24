Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

24 октября 2025, 20:01

Главное за неделю: ставка НБУ, инфляция в США

Главные финансовые новости недели за 20−24 октября.

Главные финансовые новости недели за 20−24 октября.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 23 октября.

Госбюджет-2026 прошел первое чтение в Верховной Раде

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

НБУ резко раскритиковал повышение налога для банков до 50%

Национальный банк Украины выступил с резкой критикой инициативы по очередному повышению ставки налога на прибыль для банков до 50% с 2026 года. Регулятор предупреждает, что такой шаг может привести к необходимости дополнительных вливаний капитала в государственные банки, что ляжет на плечи налогоплательщиков.

ЕС отложил решение о «репарационном кредите» для Украины — Bloomberg

Европейский Союз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных активов российского центрального банка для оказания помощи Украине.

Инфляция в США замедлилась сильнее прогнозов, усиливая ожидания снижения ставок ФРС

Инфляция в Соединенных Штатах в сентябре выросла меньше, чем ожидали аналитики, что поддерживает курс Федеральной резервной системы (ФРС) на снижение процентных ставок в ближайшее время. Неожиданно низкие показатели усилили дискуссии о возможном дополнительном смягчении монетарной политики до конца года, хотя неопределенность в отношении будущих данных из-за шатдауна правительства остается высокой.

Минфин
