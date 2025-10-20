Multi от Минфин
українська
20 октября 2025, 18:20 Читати українською

НБУ резко раскритиковал повышение налога для банков до 50%

Национальный банк Украины выступил с резкой критикой инициативы по очередному повышению ставки налога на прибыль для банков до 50% с 2026 года. Регулятор предупреждает, что такой шаг может привести к необходимости дополнительных вливаний капитала в государственные банки, что ляжет на плечи налогоплательщиков. Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос «Экономической правды».

Национальный банк Украины выступил с резкой критикой инициативы по очередному повышению ставки налога на прибыль для банков до 50% с 2026 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Риски для финансовой стабильности

В Национальном банке считают инициативу ввести повышенную ставку налога в третий раз «опасной». По словам регулятора, такое решение может не только негативно повлиять на ликвидность банковского сектора из-за необходимости уплаты значительных сумм налогов, но и поставить под угрозу выполнение рядом банков, в частности государственных, программ капитализации.

«Возникает риск невыполнения рядом банков, в том числе и государственными, программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС, что может привести к необходимости докапитализации отдельных госучреждений за счет налогоплательщиков», — заявили в НБУ.

Регулятор также отмечает, что повторное применение экстраординарной ставки может подорвать доверие к налоговой системе и стимулировать банки к поиску способов уклонения от уплаты налогов, так называемого «налогового арбитража».

Сомнительный фискальный эффект

В НБУ отмечают, что ожидаемый фискальный эффект от повышения налога является относительно небольшим. По оценкам регулятора, он составит около 20 млрд грн, хотя авторы законопроекта ожидают 30 млрд грн. Причина в том, что львиную долю прибыли генерируют именно государственные банки, которые и так перечисляют заработанные средства в бюджет в виде дивидендов.

В то же время по данным Нацбанка, банки уже уплатили значительные суммы повышенного налога: 77 млрд грн по результатам 2023 года и 96 млрд грн в 2024 году, что обеспечило треть всех налоговых поступлений государства.

Кроме того, в НБУ указывают на альтернативный способ наполнения бюджета: банки могли бы направить значительно больше средств на покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако повышенная налоговая нагрузка срывает эти планы. В связи с этим Национальный банк намерен инициировать дальнейшие обсуждения, «чтобы не допустить повторения ошибочных шагов».

История вопроса

Стандартная ставка налога на прибыль для банков в Украине составляет 25%, что уже выше ставки для других компаний (18%). Однако в 2023 и 2024 годах государство в качестве чрезвычайной меры вводило временную ставку в 50%. Оба раза эти решения принимались в конце года и применялись ретроспективно, то есть «задним числом».

В 2025 году ставка вернулась к 25%. Однако председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается снова ввести 50% ставку с 2026 года. На этот раз изменения предлагаются заранее, однако они все равно нарушают принцип стабильности налогового законодательства, который требует принимать налоговые изменения не позднее чем за шесть месяцев до их вступления в силу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
