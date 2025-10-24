Multi от Минфин
українська
24 октября 2025, 16:07 Читати українською

Инфляция в США замедлилась сильнее прогнозов, усиливая ожидания снижения ставок ФРС

Инфляция в Соединенных Штатах в сентябре выросла меньше, чем ожидали аналитики, что поддерживает курс Федеральной резервной системы (ФРС) на снижение процентных ставок в ближайшее время. Неожиданно низкие показатели усилили дискуссии о возможном дополнительном смягчении монетарной политики до конца года, хотя неопределенность в отношении будущих данных из-за шатдауна правительства остается высокой. Об этом сообщают Bloomberg и CNBC 24 октября.

Инфляция в Соединенных Штатах в сентябре выросла меньше, чем ожидали аналитики, что поддерживает курс Федеральной резервной системы (ФРС) на снижение процентных ставок в ближайшее время.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Неожиданное замедление цен

Долгожданный отчет Бюро статистики труда (BLS), единственный официальный экономический релиз во время текущей приостановки работы правительства США, показал умеренный рост цен в сентябре.

Общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% за месяц, что ниже прогнозируемых 0,4%. Годовая инфляция составила 3,0%, также ниже ожидаемых 3,1%, хотя это на 0,1 процентного пункта выше, чем в августе.

Базовый CPI (без учета волатильных цен на продукты питания и энергию) вырос лишь на 0,2% за месяц, по сравнению с прогнозом 0,3% и показателями 0,3% в июле и августе. Годовой показатель базовой инфляции также составил 3,0%, что ниже ожидаемых 3,1%.

Лишь 7 из 76 экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали такой низкий месячный рост базового индекса (0,2%). Bloomberg Economics отмечает, что сентябрьские показатели свидетельствуют о замедлении темпов инфляции по сравнению с августом как для общего, так и для базового индекса (на 0,1 процентного пункта).

Наибольший вклад в месячный рост внесли цены на бензин (+4,1%). Цены на продукты питания выросли на 0,2%. Стоимость жилья (примерно треть индекса) увеличилась лишь на 0,2%. Цены на новые автомобили выросли на 0,8%, тогда как подержанные авто подешевели на 0,4%.

Исключение из-за шатдауна

Этот отчет об инфляции стал единственным официальным экономическим показателем, обнародованным во время текущего «шатдауна» — приостановки работы правительства США из-за фискального тупика в Вашингтоне. BLS опубликовало данные, поскольку они необходимы Администрации социального обеспечения для расчета ежегодной корректировки социальных выплат в соответствии со стоимостью жизни (COLA). Изначально отчет должен был выйти 15 октября.

Снижение ставки ФРС «гарантировано»

Полученные данные являются последним ключевым показателем для ФРС перед заседанием по процентным ставкам на следующей неделе (28−29 октября).

  • Краткосрочная перспектива: Рынки практически уверены (около 100%), что ФРС снизит свою базовую ставку на четверть процентного пункта с текущего диапазона 4,0%-4,25%. Bloomberg называет это решение «забронированным».
  • Декабрьское заседание: Показатели инфляции ниже ожидаемых усиливают аргументы в пользу еще одного снижения ставки до конца года, особенно если рынок труда продолжит демонстрировать признаки ослабления.
  • Дальнейший путь: Остается неопределенным. С одной стороны, сохраняются опасения, что тарифы президента Дональда Трампа могут спровоцировать новый виток инфляции. С другой — ФРС обеспокоена возможным распространением замедления темпов найма, которое наблюдается в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги в целом выражают осторожность в отношении темпов снижения ставок. В то же время президент Трамп настаивает, что инфляция больше не является проблемой, и ФРС должна действовать более агрессивно.

Реакция рынков

Финансовые рынки положительно отреагировали на новости. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли, в то время как доходность казначейских облигаций США несколько снизилась.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
