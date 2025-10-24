ЕС отложил решение о «репарационном кредите» для Украины — Bloomberg

Европейский Союз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных активов российского центрального банка для оказания помощи Украине. Эта задержка ставит под угрозу усилия обеспечить Киев новым финансированием уже в начале 2026, сообщает Bloomberg.

Переговоры зашли в тупик после того, как Бельгия потребовала предоставить больше гарантий, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с кредитами в размере 140 млрд евро, поскольку основная часть этих средств сохраняется именно на ее территории.

Причина задержки: Бельгийский фактор

Основная масса обездвиженных российских активов — около 180 млрд евро — находится в брюссельском клиринговом центре Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что не подпишет инициативу, если другие страны не учтут его оговорки.

Он требует:

Полная взаимная ответственность за риски на случай, если Россия выиграет судебные иски о возврате средств.

Юридически обязывающие гарантии от стран-членов относительно совместного покрытия потерь, если деньги придется возвращать.

Совместных действий от всех стран, держащих замороженные российские активы.

«Надежные гарантии — это абсолютно необходимое условие, без которого невозможно двигаться дальше. Если вы берете деньги, а рынок видит, что нет решения о ликвидности на случай, если что-то пойдет не так, вы сразу окажетесь в затруднительном положении», — заявил Де Вевер.

Позиция ЕС и следующие шаги

В итоговом документе саммита лидеры ЕС обязались «решить неотложные финансовые потребности Украины на 2026−2027 годы, включая военные и оборонные усилия».

Они попросили Европейскую Комиссию (исполнительный орган ЕС) представить варианты финансирования для рассмотрения на следующем саммите в декабре.

Президент Европейского Совета Антонио Коста заявил журналистам, что ожидает окончательного решения именно тогда.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС в целом поддерживают идею использования этих активов.

«Мы согласились по поводу „репарационного кредита“. А теперь нам нужно работать над тем, как это сделать — как реализовать эту идею и какой вариант будет лучшим для дальнейших шагов», — заявила она.

Требование Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, присоединившийся к лидерам в Брюсселе, призвал предоставить кредиты в начале 2026 года, поскольку стране, страдающей войной, критически не хватает ресурсов.

Ситуация обострилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование Украины, заявив, что будет поставлять оружие только в том случае, если его оплатят другие западные союзники.

Зеленский отметил важность использования этих средств для украинского оборонного производства, которое является «быстрее и дешевле» для производства дальнобойного оружия, дронов и ракет. Украина готова делиться своими технологиями с партнерами.

План ЕС предусматривает, что кредиты, обеспеченные российскими активами, придется погашать только в том случае, если Москва согласится предоставить репарации Киеву за причиненный ущерб.