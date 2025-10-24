ЕС отложил решение о «репарационном кредите» для Украины — Bloomberg

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2025, 8:33 Читати українською

ЕС отложил решение о «репарационном кредите» для Украины — Bloomberg

Европейский Союз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных активов российского центрального банка для оказания помощи Украине. Эта задержка ставит под угрозу усилия обеспечить Киев новым финансированием уже в начале 2026, сообщает Bloomberg.

Европейский Союз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных активов российского центрального банка для оказания помощи Украине.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переговоры зашли в тупик после того, как Бельгия потребовала предоставить больше гарантий, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с кредитами в размере 140 млрд евро, поскольку основная часть этих средств сохраняется именно на ее территории.

Причина задержки: Бельгийский фактор

Основная масса обездвиженных российских активов — около 180 млрд евро — находится в брюссельском клиринговом центре Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что не подпишет инициативу, если другие страны не учтут его оговорки.

Он требует:

  • Полная взаимная ответственность за риски на случай, если Россия выиграет судебные иски о возврате средств.
  • Юридически обязывающие гарантии от стран-членов относительно совместного покрытия потерь, если деньги придется возвращать.
  • Совместных действий от всех стран, держащих замороженные российские активы.

«Надежные гарантии — это абсолютно необходимое условие, без которого невозможно двигаться дальше. Если вы берете деньги, а рынок видит, что нет решения о ликвидности на случай, если что-то пойдет не так, вы сразу окажетесь в затруднительном положении», — заявил Де Вевер.

Позиция ЕС и следующие шаги

В итоговом документе саммита лидеры ЕС обязались «решить неотложные финансовые потребности Украины на 2026−2027 годы, включая военные и оборонные усилия».

Они попросили Европейскую Комиссию (исполнительный орган ЕС) представить варианты финансирования для рассмотрения на следующем саммите в декабре.

Президент Европейского Совета Антонио Коста заявил журналистам, что ожидает окончательного решения именно тогда.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС в целом поддерживают идею использования этих активов.

«Мы согласились по поводу „репарационного кредита“. А теперь нам нужно работать над тем, как это сделать — как реализовать эту идею и какой вариант будет лучшим для дальнейших шагов», — заявила она.

Требование Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, присоединившийся к лидерам в Брюсселе, призвал предоставить кредиты в начале 2026 года, поскольку стране, страдающей войной, критически не хватает ресурсов.

Ситуация обострилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование Украины, заявив, что будет поставлять оружие только в том случае, если его оплатят другие западные союзники.

Зеленский отметил важность использования этих средств для украинского оборонного производства, которое является «быстрее и дешевле» для производства дальнобойного оружия, дронов и ракет. Украина готова делиться своими технологиями с партнерами.

План ЕС предусматривает, что кредиты, обеспеченные российскими активами, придется погашать только в том случае, если Москва согласится предоставить репарации Киеву за причиненный ущерб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
24 октября 2025, 10:41
#
Більше дерібвньте бюджетні кошти на безглузді та дебільні проекти, то взагалі отримаєте **** вони **** вже мільярдами жруть «освоючі» кошти з бюджету на нахабство та дурню. постійно робіть більше корисних справ, закуповуйте більше корисних речей які будуть служити людям багато років — ось це і є доцільне освоєння бюджету з роботою бізнесу, звичайних людей. роботи дуже багато, не на один десяток років.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами