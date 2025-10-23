НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 23 октября.

Решение правления

«Несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились. В таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия», — отметил Пышный.

11 сентября правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

24 июля правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

17 апреля правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

6 марта правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

23 января 2025 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря 2024 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.