Госбюджет-2026 прошел первое чтение в Верховной Раде

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Об этом сообщает заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 256 народных депутатов.

Совет утвердил выводы и предложения Бюджетного комитета (законопроект № 14000/П) к правительственному проекту бюджета (№ 14000).

Ожидается, что финальное принятие документа в целом состоится до 20 ноября. При этом между первым и вторым чтением показатели бюджета могут быть существенно изменены.

Как и в прошлые годы, после начала полномасштабного вторжения России, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, правительство направляет на обеспечение эффективного сопротивления агрессору.

В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд. гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд. гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Приоритеты Государственного бюджета Украины на 2026 год:

Оборона и безопасность — 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

2 355,4 млрд грн — средства общего фонда,

220,4 млрд грн — средства специального фонда, в т. ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ,

125,3 млрд грн от военного НДФЛ, 200 млрд грн — резерв (140,0 млрд грн — общий фонд, 60,0 млрд грн — спецфонд),

30 млрд грн — государственные гарантии.

Также продолжаем фокус на финансирование отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, на изготовление боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники в проекте предусмотрено 44,3 млрд грн (36,7 млрд грн за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета)

Социальная защита — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн), в том числе:

251,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду (своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года).

133,0 млрд грн — социальные выплаты и пособия для уязвимых категорий людей.

24,5 млрд грн — новые меры поддержки украинских семей (повышение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10 000 грн до 50 000 грн, увеличение пособия по уходу за ребенком до 1 года с 860 грн до 7 000 грн, введение новой ежемесячной помощи для детей 1−3 лет «еясла» помощь первоклассникам «Упаковка школьника» — 5 000 грн)

2,1 млрд грн — выплаты по социальной поддержке отдельных категорий населения (ежегодные пособия, компенсации, критическая инфраструктура).

42,3 млрд грн — льготы и субсидии на оплату ЖКХ (для 2,7 млн домохозяйств).

9,9 млрд грн — финансирование потребностей по соцзащите лиц с инвалидностью.

2,1 млрд грн — финансирование социальных услуг.

Образование — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн), из них:

183,9 млрд грн — оплата труда в системе образования, в т. ч. повышение зарплат учителей на 50% ( с 01.01.2026 — на 30%, с 01.09.2026 — еще на 20%),

повышение зарплат учителей на 50% ( — на 30%, — еще на 20%), 14,4 млрд грн — расширение реформы питания для 4,4 млн учащихся ( с 01.01.2026 — 1−4 классы и 5−11 на прифронтовых территориях, с 01.09.2026 — все 5−11 классы по стране),

— 1−4 классы и 5−11 на прифронтовых территориях, — все 5−11 классы по стране), 6,6 млрд грн — вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тыс. студентов,

2,1 млрд грн — приобретение 14,1 млн учебников для 4-х и 9-х классов,

15 млрд грн — инвестиционные проекты (укрытия, пищеблоки, школьные автобусы, проекты Новой украинской школы).

Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн). включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.

Здравоохранение — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн), из которых:

191,6 млрд грн — Программа медицинских гарантий (41,0 млрд грн — повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн. 141,9 млрд грн — лечение военных, реабилитация, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургия, онкология и т. д. 8,7 млрд грн — у заболевших)

8,7 млрд грн — у заболевших) 15,1 млрд грн — централизованные закупки препаратов (онко, орфанные, сердечно-сосудистые, эндопротезы),

10 млрд грн — скрининги здоровья людей от 40 лет

18,6 млрд грн — публичные инвестпроекты (перинатальные центры, материнство и детство, психиатрическая помощь, оборудование, центры реабилитации).

Ветеранская политика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн):

5,7 млрд грн — жилье для ветеранов с инвалидностью I-II групп,

4 млрд грн — мероприятия по поддержке ветеранов (психологическая помощь и профессиональная адаптация, развитие спорта ветеранов, проекты поддержки, единовременная денежная помощь)

8,2 млрд грн — реабилитация, психологические и социальные программы, ветеранские просторы.

Экономика и агросектор

41,5 млрд грн — в поддержку экономики, в частности:

18,0 млрд грн — Фонд развития предпринимательства (программы «Доступные кредиты 5−7-9%» — когда государство компенсирует банкам часть процентной ставки, чтобы предприниматель фактически платил только 5, 7 или 9%, а также новые инструменты поддержки бизнеса),

15,8 млрд грн — программа «Есселя» для доступной ипотеки,

4,8 млрд грн — гранты для бизнеса, индустриальные парки, инвестируемые,

1,9 млрд грн — Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации,

0,6 млрд грн — Фонд энергоэффективности.

13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн) — поддержка агропромышленного комплекса, из них:

9,5 млрд грн — финансовая поддержка производителей (дотация на 1 га, мелиорация, страхование урожая),

2,6 млрд грн — поддержка фермерских хозяйств,

1,0 млрд грн — гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Поддержка регионов. Общий ресурс 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). Из которых 289,3 млрд грн межбюджетных трансфертов, поддержка прифронтовых территорий, сбалансированная трансфертная политика для обеспечения состоятельности органов местного самоуправления.

Потребность во внешнем финансировании

Потребность во внешнем финансировании в 2026 году составит 2 трлн. 79 млрд. гривен. Государственные заимствования запланированы в объеме 2 трлн. 544,5 млрд. гривен, из которых 419,6 млрд. гривен — внутренние, а 2 трлн. 124,9 млрд. гривен — внешние.

По прогнозу, дефицит государственного бюджета предусматривается на уровне до 18,4 процента ВВП, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем в 2025 году.