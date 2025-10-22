Головне за середу: держбюджет, обвал золота

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2025, 20:01 Читати українською

Головне за середу: держбюджет, обвал золота

Главные финансовые новости за среду, 22 октября.

Главные финансовые новости за среду, 22 октября.

Госбюджет-2026 прошел первое чтение в Верховной Раде

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Ожидается, что окончательное принятие документа в целом состоится до 20 ноября. При этом между первым и вторым чтением показатели бюджета могут быть существенно изменены.

Зависимость от помощи и рост долга: Счетная палата назвала главные риски бюджета-2026

Проект государственного бюджета на 2026 год, несмотря на заложенный правительством пессимистический сценарий развития экономики, содержит высокие риски невыполнения. Ключевые угрозы включают потенциальную нехватку средств на оборону и значительную зависимость от международной помощи. Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Пищанская во время представления экспертизы законопроекта в Верховной Раде.

Золото пережило самый стремительный обвал за 12 лет

Цены на золото и серебро во вторник пережили самую сильную распродажу за последние годы, поскольку инвесторы, похоже, пришли к выводу, что недавнее ралли сделало эти активы переоцененными. Спотовые цены на золото упали на 6,3%, что стало самым большим падением за более чем 12 лет, тогда как спотовое серебро подешевело на 8,7%.

Конец льготного импорта: Власти не будут продлевать нулевую растаможку для электрокаров в 2026 году

Налоговые льготы на импорт электромобилей в Украину, освобождающие от уплаты НДС и пошлины, не будут продлены на 2026 год. Власти убеждены в отмене этого режима, несмотря на усилия импортеров и их лоббистов. Эта новость появилась на фоне беспрецедентного бума продаж электрокаров, доля которых в августе впервые достигла 50% рынка.

Anthropic ведет переговоры с Google о гигантской сделке на десятки миллиардов

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic PBC обсуждает с Google (Alphabet Inc.) соглашение о предоставлении облачных услуг, стоимость которого может достичь «десятков миллиардов долларов». Потенциальное партнерство предоставит Anthropic доступ к специализированным чипам Google (TPU) для ускорения рабочих нагрузок машинного обучения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами