Головне за середу: держбюджет, обвал золота

Госбюджет-2026 прошел первое чтение в Верховной Раде

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Ожидается, что окончательное принятие документа в целом состоится до 20 ноября. При этом между первым и вторым чтением показатели бюджета могут быть существенно изменены.

Зависимость от помощи и рост долга: Счетная палата назвала главные риски бюджета-2026

Проект государственного бюджета на 2026 год, несмотря на заложенный правительством пессимистический сценарий развития экономики, содержит высокие риски невыполнения. Ключевые угрозы включают потенциальную нехватку средств на оборону и значительную зависимость от международной помощи. Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Пищанская во время представления экспертизы законопроекта в Верховной Раде.

Золото пережило самый стремительный обвал за 12 лет

Цены на золото и серебро во вторник пережили самую сильную распродажу за последние годы, поскольку инвесторы, похоже, пришли к выводу, что недавнее ралли сделало эти активы переоцененными. Спотовые цены на золото упали на 6,3%, что стало самым большим падением за более чем 12 лет, тогда как спотовое серебро подешевело на 8,7%.

Конец льготного импорта: Власти не будут продлевать нулевую растаможку для электрокаров в 2026 году

Налоговые льготы на импорт электромобилей в Украину, освобождающие от уплаты НДС и пошлины, не будут продлены на 2026 год. Власти убеждены в отмене этого режима, несмотря на усилия импортеров и их лоббистов. Эта новость появилась на фоне беспрецедентного бума продаж электрокаров, доля которых в августе впервые достигла 50% рынка.

Anthropic ведет переговоры с Google о гигантской сделке на десятки миллиардов

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic PBC обсуждает с Google (Alphabet Inc.) соглашение о предоставлении облачных услуг, стоимость которого может достичь «десятков миллиардов долларов». Потенциальное партнерство предоставит Anthropic доступ к специализированным чипам Google (TPU) для ускорения рабочих нагрузок машинного обучения.