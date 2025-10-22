Золото пережило самое стремительное падение за 12 лет

Цены на золото и серебро во вторник пережили сильнейшую распродажу за последние годы, поскольку инвесторы, похоже, пришли к выводу, что недавнее ралли сделало эти активы переоцененными. Спотовые цены на золото упали на 6,3%, что стало самым большим падением за более чем 12 лет, в то время как спотовое серебро подешевело на 8,7%. Об этом пишет Bloomberg.

Обвал на рынке акций

Падение цен на металлы повлекло за собой и акции золотодобывающих компаний. Бумаги ведущих производителей, в частности Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines, упали во вторник утром более чем на 8%.

Этот обвал резко остановил стремительный рост, который позволил обоим металлам обновить исторические максимумы в течение последней недели.

Причины предыдущего ралли

Рост цен на золото подпитывался двумя основными факторами. Во-первых, инвесторы делали ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) до конца года по крайней мере один раз существенно снизит процентные ставки.

Во-вторых, спрос поддерживала так называемая «торговля обесцениванием». В рамках этой стратегии инвесторы выводят капитал из государственных долговых бумаг и валют, чтобы защититься от неконтролируемого роста бюджетных дефицитов.

Давление на доллар США

Особое беспокойство инвесторов вызывает ситуация вокруг доллара США. Причинами являются раздутые бюджетные дефициты, угрозы независимости центрального банка и непредсказуемая торговая и экономическая политика.

Все больше инвесторов начали избегать американских активов на фоне растущей политической нестабильности в стране во время президентства Дональда Трампа. Ситуацию ухудшил принятый республиканцами закон о налогах и расходах, который, по прогнозам, увеличит государственный долг страны до более чем $40 трлн.

Что спровоцировало падение

Однако во вторник на рынке появились признаки «передышки». Падение золота спровоцировали несколько факторов: