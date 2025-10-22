Multi от Минфин
22 октября 2025, 11:37

Зависимость от помощи и рост долга: Счетная палата назвала главные риски бюджета-2026

Проект государственного бюджета на 2026 год, несмотря на заложенный правительством пессимистический сценарий развития экономики, содержит высокие риски невыполнения. Ключевые угрозы включают потенциальную нехватку средств на оборону и значительную зависимость от международной помощи. Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Пищанская во время представления экспертизы законопроекта в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект государственного бюджета на 2026 год, несмотря на заложенный правительством пессимистический сценарий развития экономики, содержит высокие риски невыполнения.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Зависимость от международных партнеров

Одним из главных источников финансирования государственных нужд в 2026 году должна остаться помощь от партнеров. По плану, ее объем должен вырасти до 2,17 трлн грн, что обеспечит 39,8% всех поступлений в бюджет.

В то же время, как отметила Пищанская, получение этих средств напрямую зависит от того, останется ли неизменной политика партнеров, а также от скорости внедрения Украиной внутренних реформ.

Расходы на оборону и долговая нагрузка

В следующем году на сектор обороны и безопасности планируется направить 58,4% всех расходов госбюджета. Несмотря на это, Счетная палата указывает на риски недостаточности средств для покрытия даже минимально необходимых потребностей в этой сфере.

Ольга Пищанская также обратила внимание на стремительный рост долговой нагрузки. Общий объем государственного долга в 2026 году, по прогнозам, увеличится на 2,13 трлн грн и превысит 106% ВВП. При этом расходы на погашение и обслуживание этого долга вырастут до 1,21 трлн грн.

Рассмотрение в парламенте

Накануне Верховная Рада одобрила постановление «О выводах и предложениях к проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2026 год», таким образом начав его рассмотрение в первом чтении. Ожидается, что парламент может принять законопроект в первом чтении 22 октября, после проработки поправок.

Почему это важно

Собственные доходы (налоги, таможня) не покрывают и половины потребностей. Почти 40% всех поступлений — это внешняя помощь, а расходы на оборону достигают почти 60% всех расходов.

Если международная поддержка задержится (например, из-за политических процессов в странах-партнерах) или если собственные доходы не удастся собрать в запланированном объеме, государство столкнется с «дырой» в бюджете. Это создает прямые риски для финансирования армии, выплаты зарплат военным и социального обеспечения. По сути, отчет показывает, что финансовая стабильность Украины полностью зависит от внешних факторов и успехов на фронте.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
