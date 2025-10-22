Multi от Минфин
22 октября 2025, 16:21

Anthropic ведет переговоры с Google о гигантской сделке на десятки миллиардов

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic PBC обсуждает с Google (Alphabet Inc.) соглашение о предоставлении облачных услуг, стоимость которого может достичь «десятков миллиардов долларов». Потенциальное партнерство предоставит Anthropic доступ к специализированным чипам Google (TPU) для ускорения рабочих нагрузок машинного обучения. Об этом сообщает Bloomberg 22 октября.

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic PBC обсуждает с Google (Alphabet Inc.) соглашение о предоставлении облачных услуг, стоимость которого может достичь «десятков миллиардов долларов».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали потенциального соглашения

Представители Anthropic и Google отказались от комментариев. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, и их детали еще могут измениться.

На фоне этих новостей акции Google выросли более чем на 3,5% на внебиржевых торгах. В то же время акции Amazon.com Inc., которая также является инвестором и облачным провайдером Anthropic, упали примерно на 2%.

Гонка вооружений в сфере ИИ

Компания Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, известна своей семьей крупных языковых моделей Claude, которые конкурируют с другими моделями. Как и ее конкуренты, Anthropic активно привлекает значительные средства для поддержания темпов в гонке ИИ, которая требует огромных ресурсов для исследований и вычислительных мощностей.

Недавно Anthropic провела предварительные переговоры о финансировании с инвестиционной фирмой MGX из Абу-Даби. Это произошло примерно через месяц после закрытия раунда финансирования на $13 млрд, что почти втрое увеличило оценку компании до $183 млрд.

Баланс между технологическими гигантами

Эта сделка углубляет уже существующие отношения Anthropic с Google, которая является одним из предыдущих инвесторов стартапа. Технологический гигант уже инвестировал в компанию около $3 млрд ($2 млрд в 2023 году и еще $1 млрд в начале этого года).

В то же время Anthropic тесно сотрудничает с Amazon. Компания Джеффа Безоса обязалась инвестировать в стартап около $8 млрд. Anthropic является ключевым клиентом подразделения Amazon Web Services (AWS) и активно использует специализированные ИИ-чипы Amazon.

Потенциальная сделка с Google свидетельствует о том, что Anthropic не хочет зависеть от одного поставщика. Компания придерживается «мультиоблачной» стратегии, чтобы получить доступ ко всем возможным источникам вычислительной мощности. Это позволяет ей не только диверсифицировать риски, но и выбирать лучшую технологию для конкретных задач, что критически важно для конкуренции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
