Главное за понедельник: налоги для банков, сбой Amazon

НБУ резко раскритиковал повышение налога для банков до 50%

Национальный банк Украины выступил с резкой критикой инициативы по очередному повышению ставки налога на прибыль для банков до 50% с 2026 года. Регулятор предупреждает, что такой шаг может привести к необходимости дополнительных вливаний капитала в государственные банки, что ляжет на плечи налогоплательщиков.

В работе Amazon произошел сбой

Утром 20 октября в работе Amazon произошел сбой, следует из информации на портале Downdetector.com. На пике количество жалоб составляло более 15 тысяч.

Цена биткоина вернулась к отметке $111 000

20 октября цена первой криптовалюты поднялась выше $111 000. Восстановление произошло на фоне общего роста крипторынка и укрепления уверенности трейдеров в благоприятных макроэкономических условиях.

Возврат средств вкладчикам Фридом Финанс: 1055 физических и юрлиц получили компенсации

По состоянию на конец сентября 1055 физических и юридических лиц получили компенсации, говорится в сообщении НКЦБФР.

Темпы прироста реального ВВП замедлились до 1,2% в сентябре — ИЭД

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в сентябре 2025 года темпы прироста реального ВВП замедлились до 1,2% по сравнению с предыдущим годом после 6,5% в августе (уточненная оценка на основе новых данных). Изменения преимущественно обусловлены месячной волатильностью выпуска сельского хозяйства. Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве, по оценке, снизилась на 12% на основании данных Минэкономики по сбору урожая.