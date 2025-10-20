Multi от Минфин
20 октября 2025, 14:59 Читати українською

Возврат средств вкладчикам Фридом Финанс: 1055 физических и юрлиц получили компенсации

По состоянию на конец сентября 1055 физических и юридических лиц получили компенсации, говорится в сообщении НКЦБФР.

По состоянию на конец сентября 1055 физических и юридических лиц получили компенсации, говорится в сообщении НКЦБФР.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности«Комиссия продолжает поддерживать связь с клиентами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Комиссия продолжает поддерживать связь с клиентами. Так, за период с августа по середину октября, наши специалисты получили и удовлетворили 125 заявлений по актуализации данных и правопреемства. Еще 5 заявлений лиц, связанных с санкционным лицом, находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Напомним

  • Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс».

  • Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.

  • На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Vovan777327
Vovan777327
20 октября 2025, 15:26
#
А чому не пишите про те, що клієнти ФФУ втратили при минулорічному обміні ОЗДП біля 18% номіналу своїх облігацій в рамках реструктуризації зовнішнього держборгу України через те, що їх не допустили до голосування через санкції?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
