Возврат средств вкладчикам Фридом Финанс: 1055 физических и юрлиц получили компенсации

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс».

Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.

На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.