Темпы прироста реального ВВП замедлились до 1,2% в сентябре — ИЭД

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), в сентябре 2025 г. темпы прироста реального ВВП замедлились до 1,2% к предыдущему году после 6,5% в августе (уточнена оценка на основе новых данных).

Подробности

Изменения в основном обусловлены месячной волатильностью выпуска сельского хозяйства. Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве, по оценке, снизилась на 12% на основании данных Минэкономики по сбору урожая.

В перерабатывающей промышленности, валовая добавленная стоимость по расчетам ИЭД выросла на 4,3% в сентябре.

В то же время в октябре существует риск ухудшения ситуации из-за перебоев с электроснабжением вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому ВДС в производстве электроэнергии, вероятно, снизится в октябре после роста на 9% в сентябре.

Также, по оценке ИЭД, ВДС в добывающей промышленности в сентябре уменьшилась всего на 1,6%. В октябре, вероятно, падение будет более глубоким, поскольку россияне повредили значительную часть газодобычи.

Темпы роста торговли, по оценке, сохранились на уровне около 3% ГПР в сентябре. В то же время, возможно, мы достаточно пессимистичны по этой оценке, учитывая выше рост торговли, который отчитался Госстат на 2 кв. 2025 года.

Реальная ВДС в транспорте снизилась примерно на 9% дпр в сентябре, тогда как в октябре показатели, вероятно, показатель в дальнейшем ухудшится.

Рост экономики

По данным Госстата, реальный ВВП в 2 кв. В 2025 году вырос на 0,7%.

Со стороны спроса росло конечное частное потребление — на 9% к предыдущему году в реальном выражении. Вероятно, это объясняется стабильной выплатой зарплат и социальных выплат, а также лучшими потребительскими настроениями.

При этом реальное государственное потребление сократилось на 0,5%, вероятно, из-за отсутствия повышения военного обеспечения и умеренного роста зарплат и покупки товаров и услуг за бюджетные средства вследствие ограниченного бюджетного финансирования.

Валовое накопление основного капитала сократилось на 2,5% вероятнее всего из-за меньшей военной помощи и расходов на закупку вооружения за счет государства.

Товарооборот

Экспорт товаров и услуг упал на 15,7% дпр из-за остановки транзита газа, а также отсутствия остатков зерновых, которые были собраны в 2021—2023 годах и были исчерпаны ранее в 2024 году.

Импорт товаров и услуг вырос на 4,5% дпр прежде всего из-за более высокого импорта продукции машиностроения (в том числе оборонного), энергоносителей и других групп товаров.

Со стороны производства, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве упала на 23,4% из-за более позднего начала сбора урожая.

Потеря шахт и повреждение газовой добычи привели к падению реальной ВДС в добывающей промышленности на 10,4%.

Поставка электроэнергии и газа выросла на 5,1% из-за эффекта статистической базы: в 2024 году в этот период Украина потеряла половину тепловой генерации электроэнергии. Торговля выросла на 4,7% благодаря росту розничной торговли, в то время как прирост оптовой торговли оставался незначительным.

Реальная ВДС в транспорте упала на 6,4% дпр прежде всего из-за более низкого экспорта.

Прогноз

ИЭД оценивает рост реального ВВП в 3 кв. 2025 на 2,6%.