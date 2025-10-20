Утром 20 октября в работе Amazon случился сбой, следует из информации на портале Downdetector.com. На пике число жалоб составило более 15 тысяч, но по состоянию на 11:09 их количество упало до 8 тысяч.
В работе Amazon произошел сбой
Детали
Amazon.com Inc. подтвердил проблему на панели состояния AWS, заявив: «Мы подтверждаем повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS в регионе US-EAST-1».
Последствия сбоя распространились за пределы собственных сервисов Amazon.
Компания Perplexity, работающая в сфере искусственного интеллекта, сообщила, что сбой в работе AWS «влияет на стабильность веб-сайта».
