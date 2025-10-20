Цена биткоина вернулась к отметке $111 000

20 октября цена первой криптовалюты поднялась выше $111 000. Восстановление произошло на фоне общего роста крипторынка и укрепления уверенности трейдеров в благоприятных макроэкономических условиях. Об этом пишет Forklog.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

За последние 24 часа биткоин вырос на 4,2%, до ~$111 300, согласно CoinGecko. До этого курс четыре дня находился ниже отметки $110 000.

Цена Ethereum подскочила на 4,7% и преодолела порог в $4000. BNB прибавил 4%, XRP — 5%, Solana — 4,3%.

Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас объяснила рост притоком институционального капитала и улучшением макроэкономической обстановки. По ее словам, спотовые крипто-ETF снова пользуются спросом, а участники рынка восприняли недавнюю распродажу как возможность для покупки.

Однако отток из таких инструментов не прекращается. Суточный показатель для фондов на базе биткоина составляет $366,59 млн. Негативная тенденция продолжается три торговые сессии подряд.