українська
13 октября 2025, 20:00

Главное за понедельник: Нобелевская премия по экономике, OpenAI и Broadcom заключили многомиллиардное соглашение

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт. Ученые получили награду «за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями». Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию — по экономической науке.

НБУ меняет правила формирования обязательных резервов для банков

Национальный банк Украины обновляет требования к формированию обязательных резервов для банков. Ключевые изменения направлены на то, чтобы стимулировать финансовые учреждения привлекать долгосрочные иностранные кредиты для финансирования проектов восстановления страны.

OpenAI и Broadcom заключили многомиллиардное соглашение для создания ИИ-чипов

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, и чипмейкер Broadcom начинают сотрудничество для разработки и развертывания чипов для искусственного интеллекта в течение следующих четырех лет. Это громкое партнерство направлено на удовлетворение огромных вычислительных потребностей ИИ-стартапа.

В Украине готовят законопроект о создании реестра «дропов»

В Украине готовят законопроект о создании реестра лиц, которые сознательно передают свои банковские карты другим людям. После попадания в такой список финансовые возможности граждан существенно ограничат — останутся только базовые операции.

Золото и серебро обновили исторические максимумы на фоне торговой войны США и Китая

Цены на золото и серебро в понедельник, 13 октября, достигли новых рекордных значений. Это произошло из-за обострения торговых отношений между США и Китаем, что заставило инвесторов искать более надежные активы для сохранения капитала. Дополнительным фактором роста стали ожидания рынка относительно дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

