► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

BREAKING NEWS

Королевская Восточная Академия ученых была присуждена к 2025 Свереги Риксбанка Приз в экономической науке в памяти Авfred Nobel к Joel Mokyr, Philippe Aghion и Peter Howitt «для того, чтобы распространить инновационный экономический рост» с одним pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Особенности Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию по экономической науке.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Традиционно лауреатов в экономике называют в Стокгольме последними.