Золото и серебро обновили исторические максимумы на фоне торговой войны США и Китая

Цены на золото и серебро в понедельник, 13 октября, достигли новых рекордных значений. Это произошло из-за обострения торговых отношений между США и Китаем, что заставило инвесторов искать более надежные активы для сохранения капитала. Дополнительным фактором роста стали ожидания рынка относительно дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом сообщает Reuters 13 октября.

Спотовая цена золота выросла на 1,5% до $4067,79 за унцию, а во время торговой сессии достигала абсолютного рекорда в $4078,05. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подскочили на 2,3% до $4093,50. Серебро также продемонстрировало стремительный рост: его цена увеличилась на 2,6%, достигнув рекордной отметки $51,70 за унцию.

Причины стремительного роста

Главным катализатором роста цен на драгоценные металлы стала новая эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на китайские товары, а также анонсировал новые ограничения на экспорт критически важного программного обеспечения, которые должны вступить в силу до 1 ноября. Эти действия стали ответом на ограничения со стороны Китая в отношении экспорта редкоземельных элементов.

«Это интересно, потому что недавние события на Ближнем Востоке оказали меньшее влияние на рынок золота, но сейчас мы наблюдаем возвращение рисков из-за обострения торговой напряженности между США и Китаем», — отметил аналитик Capital.com Кайл Родда.

Спрос на золото, которое не приносит процентного дохода, в этом году вырос на 53%. Это обусловлено геополитическими рисками, активной покупкой золота центральными банками, притоком средств в биржевые фонды (ETF) и ожиданием снижения ставок ФРС. Рынки прогнозируют почти стопроцентную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре и еще одного аналогичного шага в декабре.

Прогнозы и ожидания

Инвесторы внимательно следят за предстоящим выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной встрече NABE во вторник, поскольку его комментарии могут дать новые сигналы относительно монетарной политики.

В то же время аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на серебро продолжат расти в среднесрочной перспективе благодаря частным инвестициям. Однако они предупреждают о возможной высокой волатильности в ближайшее время. На фоне этих событий платина подорожала на 3,3% до $1639,10, а палладий — на 3,1% до $1449,36.

Что такое «защитный актив» и почему инвесторы выбирают золото?

«Защитный актив» (safe-haven asset) — это финансовый инструмент, который, как ожидается, сохранит или даже увеличит свою стоимость во время экономического кризиса и нестабильности на рынках. Инвесторы используют такие активы, чтобы защитить свои портфели от убытков, когда более рискованные инструменты, такие как акции, падают в цене.

Золото считается главным защитным активом по нескольким причинам:

Сохранение стоимости: Исторически золото хорошо сохраняло свою стоимость в течение длительных периодов, что делает его своеобразной страховкой от экономических потрясений.

Ограниченное предложение: В отличие от денег, которые центральные банки могут печатать, количество золота на планете ограничено. Это защищает его от инфляции.

Высокий спрос: Спрос на золото поддерживается не только со стороны инвесторов, но и со стороны центральных банков, которые накапливают его в своих резервах для диверсификации и защиты от колебаний доллара.

Когда в мире растет неопределенность — из-за торговых войн, геополитических конфликтов или рисков рецессии — инвесторы массово переводят свои средства в золото, что и приводит к стремительному росту его цены. Предыдущий исторический максимум цены на золото был зафиксирован 8 октября 2025 года, когда стоимость металла превысила $4000 за унцию.

Почему это важно

Рекордный рост цен на золото и серебро является ярким индикатором глобальной экономической и политической тревоги. Когда инвесторы теряют доверие к стабильности рынков, они ищут «тихую гавань» для своих денег, и драгоценные металлы традиционно выполняют эту роль.

Для обычных людей это означает несколько вещей. Во-первых, такое поведение инвесторов сигнализирует о высоком риске замедления мировой экономики. Во-вторых, ожидаемое снижение процентных ставок ФРС, на которое реагирует рынок, может сделать кредиты дешевле, но в то же время свидетельствует о попытках центрального банка стимулировать «остывающую» экономику. Таким образом, ценовые рекорды на рынке золота — это не просто цифры на графиках, а барометр, показывающий уровень страха и неопределенности в мире финансов.