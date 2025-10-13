Multi от Минфин
13 октября 2025, 19:26

OpenAI и Broadcom заключили многомиллиардное соглашение о создании ИИ-чипов

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, и чипмейкер Broadcom начинают сотрудничество по разработке и развертыванию чипов для искусственного интеллекта в течение следующих четырех лет. Это громкое партнерство направлено на удовлетворение огромных вычислительных потребностей ИИ-стартапа. Об этом сообщает The Wall Street Journal 13 октября.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, и чипмейкер Broadcom начинают сотрудничество по разработке и развертыванию чипов для искусственного интеллекта в течение следующих четырех лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Сделка, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов долларов, предусматривает, что OpenAI разработает собственные графические процессоры (GPU), а Broadcom поможет в их создании и развертывании, начиная со второй половины следующего года. На фоне этой новости акции Broadcom выросли почти на 10%.

Детали партнерства

Сотрудничество между компаниями началось 18 месяцев назад и теперь расширилось до совместной работы над связанными компонентами, включая серверные стойки и сетевое оборудование на базе технологии Ethernet от Broadcom. OpenAI планирует интегрировать свой опыт в разработке ИИ-моделей непосредственно в «железо», что должно обеспечить будущим системам более высокую производительность и эффективность.

Новое оборудование будет развернуто как в собственных дата-центрах OpenAI, так и в центрах обработки данных, которыми управляют сторонние компании.

Амбиции OpenAI и финансовые вызовы

Эта сделка доводит общий объем вычислительных мощностей, которые OpenAI согласилась закупить у чип-гигантов (Broadcom, Nvidia и AMD), до 26 гигаватт. Для сравнения, этого достаточно, чтобы более чем вдвое удовлетворить летние потребности в электроэнергии такого города, как Нью-Йорк.

Расходы на эти контракты достигнут сотен миллиардов долларов. При этом OpenAI ожидает получить в этом году доход в размере $13 миллиардов, что означает необходимость экспоненциального роста продаж для покрытия таких колоссальных расходов.

Руководители компании, Сэм Альтман и Грег Брокман, неоднократно заявляли об острой нехватке вычислительных мощностей на фоне стремительного роста спроса на ИИ-продукты. Недавно Альтман сообщил сотрудникам о цели создать 250 гигаватт новых мощностей к 2033 году — план, который по сегодняшним меркам стоил бы более $10 триллионов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
