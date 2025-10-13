Multi от Минфин
13 октября 2025, 18:55

НБУ меняет правила формирования обязательных резервов для банков

Национальный банк Украины обновляет требования к формированию обязательных резервов для банков. Ключевые изменения направлены на то, чтобы стимулировать финансовые учреждения привлекать долгосрочные иностранные кредиты для финансирования проектов восстановления страны. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка 13 октября.

Национальный банк Украины обновляет требования к формированию обязательных резервов для банков.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила также оптимизируют расчет резервов путем исключения из него заблокированных российских и санкционных активов, которые не влияют на финансовые процессы в стране.

Стимулы для восстановления: льготы на внешние кредиты

Важнейшее изменение, которое вступит в силу с 10 декабря 2025 года, касается внешнего финансирования. Отныне банки не будут включать в расчет обязательных резервов долгосрочные кредиты (сроком более одного года), привлеченные от специфических юридических лиц-нерезидентов.

Речь идет об иностранных компаниях, среди акционеров которых есть иностранное государство, или в капитале которых доля международных финансовых организаций (МФО) составляет не менее 10%. Ранее эта льгота распространялась только на кредиты, полученные непосредственно от МФО.

В НБУ ожидают, что такой шаг создаст дополнительные стимулы для банков активнее искать «долгие деньги» за рубежом для финансирования проектов восстановления украинской экономики.

Оптимизация расчетов: изъятие «мертвых» средств

Второе изменение, которое заработает раньше, с 10 ноября 2025 года, носит более технический характер. Из расчета обязательных резервов будут исключены средства, которые были:

принудительно изъяты в соответствии с законом о собственности России и ее резидентов;

заблокированы в результате применения санкций.

Регулятор объясняет, что эти средства фактически являются обездвиженными и не участвуют в монетарных процессах, поэтому их учет нецелесообразен. По оценкам НБУ, это изменение не окажет значительного влияния на общий объем резервов в банковской системе.

Соответствующие нормы закреплены постановлениями Правления НБУ № 125 и № 373-рш от 10 октября 2025 года.

Что такое обязательные резервы и как они работают?

Обязательные резервы — это определенная часть денег, привлеченных банком (преимущественно депозитов клиентов), которую он обязан хранить на специальном счете в Национальном банке. Коммерческий банк не может использовать эти средства для выдачи кредитов или других операций.

Этот инструмент выполняет две основные функции:

  • Обеспечение ликвидности. Резервы являются «подушкой безопасности», которая гарантирует, что банк сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками.
  • Инструмент монетарной политики. Изменяя норму резервирования, НБУ может влиять на количество «свободных» денег в экономике. Повышение нормы уменьшает объем средств, доступных для кредитования, что помогает сдерживать инфляцию. Снижение — наоборот, стимулирует кредитование.
  • Предоставляя льготу (то есть позволяя не резервировать средства) для определенных видов кредитов, таких как долгосрочные иностранные займы, НБУ делает их привлечение более выгодным для банков.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
