Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
13 октября 2025, 16:10 Читати українською

В Украине готовят законопроект о создании реестра «дропов»

В Украине готовят законопроект о создании реестра лиц, сознательно передающих свои банковские карты другим людям. После попадания в такой список финансовые возможности граждан существенно ограничат — останутся только базовые операции. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В Украине готовят законопроект о создании реестра лиц, сознательно передающих свои банковские карты другим людям.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

По словам Гетманцева, после внесения в реестр человека будут фактически исключать из финансовой системы — банки не будут предоставлять кредиты и другие услуги.

Гетманцев подчеркнул, что большинство лиц, передающих свои карточки, понимают риски, даже если не знают точного назначения сделок. Он призвал украинцев никогда не передавать свои банковские карты, ведь это может привести к потере доступа к финансовым услугам, в частности, пенсионным выплатам.

«Драп применяют в схемах с торговлей наркотиками, финансированием терроризма и отмыванием денег. Это серьезная угроза, которую нужно ликвидировать. Поэтому мы должны сломать эти схемы и свести к нулю возможности их восстановления», — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что попадание в реестр дропов, ограничение возможности осуществления финансовых операций — все это не стоит тех денег, которые предлагают мошенники за использование банковской карты.

Читайте: Нацбанку расширили полномочия для борьбы с «дропами» (обновлено)

Контекст

Украинские банки с 1 июня снизили максимальный лимит на переводы между карточками и счетами физических лиц (р2р-операции). Предельная сумма исходящих платежей составляет 100 тыс. грн. вместо 150 тыс. грн. в месяц. Минимальный лимит на переводы остался прежним — на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Банки будут устанавливать ограничения на р2р-платежи исходя из того, насколько понятны доходы клиента, а также учитывая его обороты по счетам, характер операций, наличие депозитов, кредитов и т. п.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
