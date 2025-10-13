В Украине готовят законопроект о создании реестра «дропов»

В Украине готовят законопроект о создании реестра лиц, сознательно передающих свои банковские карты другим людям. После попадания в такой список финансовые возможности граждан существенно ограничат — останутся только базовые операции. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

Подробности

Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

По словам Гетманцева, после внесения в реестр человека будут фактически исключать из финансовой системы — банки не будут предоставлять кредиты и другие услуги.

Гетманцев подчеркнул, что большинство лиц, передающих свои карточки, понимают риски, даже если не знают точного назначения сделок. Он призвал украинцев никогда не передавать свои банковские карты, ведь это может привести к потере доступа к финансовым услугам, в частности, пенсионным выплатам.

«Драп применяют в схемах с торговлей наркотиками, финансированием терроризма и отмыванием денег. Это серьезная угроза, которую нужно ликвидировать. Поэтому мы должны сломать эти схемы и свести к нулю возможности их восстановления», — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что попадание в реестр дропов, ограничение возможности осуществления финансовых операций — все это не стоит тех денег, которые предлагают мошенники за использование банковской карты.

Контекст

Украинские банки с 1 июня снизили максимальный лимит на переводы между карточками и счетами физических лиц (р2р-операции). Предельная сумма исходящих платежей составляет 100 тыс. грн. вместо 150 тыс. грн. в месяц. Минимальный лимит на переводы остался прежним — на уровне 50 тыс. грн в месяц.