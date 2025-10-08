Главное за среду: золото выше $4000, Nvidia инвестирует в xAI

Фьючерсы на золото на бирже в Нью-Йорке впервые взлетели выше $4000

Фьючерсы на золото на бирже в Нью-Йорке во вторник впервые взлетели выше $4000 за тройскую унцию — на фоне попыток инвесторов найти «безопасную гавань» для хранения своих денег во время правительственного «шатдауна» в США.

Илон Маск привлекает $20 млрд для xAI при участии Nvidia

Стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта, xAI, удваивает ставки и привлекает $20 миллиардов финансирования — вдвое больше, чем планировалось ранее. Ключевым инвестором выступает производитель чипов Nvidia, который вкладывает до $2 млрд в сложную сделку, построенную на схеме покупки и аренды процессоров.

Доллар достиг двухмесячного максимума

Доллар приблизился к двухмесячному максимуму, поскольку фискальные и экономические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе негативно повлияли на валюты стран-конкурентов.

Минфин разместил ОВГЗ на 23,3 миллиарда гривен. Что предлагали инвестору

Министерство финансов 7 октября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 23,3 миллиарда гривен в эквиваленте.

Рада поддержала создание Специализированного госбанка

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Это учреждение будет работать по модели «банка банков» и финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными.