Фьючерсы на золото на бирже в Нью-Йорке впервые взлетели выше $4000

Фьючерсы на золото на бирже в Нью-Йорке во вторник впервые взлетели выше $4000 за тройскую унцию — на фоне попыток инвесторов найти «безопасную гавань» для хранения своих денег во время правительственного «шатдауна» в США. Об этом сообщает АР .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Фьючерсы на золото выросли примерно на 50% с начала 2025 года и торгуются примерно на уровне $4003 за тройскую унцию после 16.00 по восточному времени во вторник. Это больше, чем цена примерно в $2670, которая была в начале января», — отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что только накануне цена на спотовое золото в торгах в Нью-Йорке при закрытии биржи остановилась на уровне $3960,60 за тройскую унцию — стандарта для измерения драгоценных металлов.

Читайте: Цена золота переписала исторический максимум: Цена превысила $4000 за унцию

При этом отмечается, что продажи золота могут резко возрасти, когда озабоченные инвесторы ищут безопасные инвестиции для своих денег.

Однако еще до правительственного «шатдауна» в США драгоценные металлы демонстрировали значительные прибыли за последние месяцы — на фоне шквала дополнительных тарифов, введенных президентом Трампом, повлекших неопределенность перспектив мировой экономики.