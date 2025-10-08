Доллар достиг двухмесячного максимума

Доллар приблизился к двухмесячному максимуму, поскольку фискальные и экономические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе оказали негативное влияние на валюты стран-конкурентов. Об этом пишет Bloomberg .

Как изменился курс

По данным агентства, индекс спотового доллара Bloomberg вырос на 0,2%, приблизившись к самому высокому уровню с начала августа.

По данным азиатских трейдеров, этому поспособствовали хедж-фонды, покупавшие больше опционов против евро и иены.

После падения до самого низкого уровня более чем за два года в сентябре, американская валюта в последние дни возродилась, поскольку ряд негативных факторов в других странах преобладает какое-либо негативное влияние от прекращения работы правительства США.

Да, евро пострадал от политической нестабильности во Франции, тогда как иена упала на фоне спекуляций о том, что вероятный новый лидер Японии может способствовать более медленному темпу повышения процентных ставок и большей фискальной экспансии.

«Учитывая растущую обеспокоенность по поводу фискальной устойчивости в Японии и Франции, рынок сейчас пересматривает свои взгляды на макроэкономические перспективы США», — заявила руководитель отдела азиатской стратегии Skandinaviska Enskilda Banken Евгения Фабон Викторино.

Кроме того, доллар США получил дополнительный толчок, поскольку новозеландский доллар упал до шестимесячного минимума после того, как центральный банк снизил процентные ставки больше, чем ожидалось, и сигнализировал о готовности к дальнейшему снижению.