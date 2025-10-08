Илон Маск привлекает $20 млрд для xAI с участием Nvidia

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2025, 14:42 Читати українською

Илон Маск привлекает $20 млрд для xAI с участием Nvidia

Стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта, xAI, удваивает ставки и привлекает $20 миллиардов финансирования — вдвое больше, чем планировалось ранее. Ключевым инвестором выступает производитель чипов Nvidia, который вкладывает до $2 млрд в сложную сделку, построенную на схеме покупки и аренды процессоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg 8 октября.

Стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта, xAI, удваивает ставки и привлекает $20 миллиардов финансирования — вдвое больше, чем планировалось ранее.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Уникальная схема: деньги не для компании, а на закупку чипов

Этот раунд финансирования имеет уникальную структуру, разработанную для снижения рисков для инвесторов. Средства привлекаются не напрямую в капитал убыточного стартапа xAI, а в специально созданную компанию (Special Purpose Vehicle, SPV).

Схема будет работать так:

  • Инвесторы, среди которых Apollo Global Management и Valor Capital, вкладывают $20 млрд ($7,5 млрд в капитал и $12,5 млрд в долг) в SPV.
  • Эта компания на все привлеченные средства закупает новейшие процессоры у Nvidia.
  • Стартап xAI арендует эти чипы у SPV на пять лет для своего гигантского дата-центра «Colossus 2» в Мемфисе.
  • Инвесторы возвращают свои вложения и получают прибыль от арендных платежей, которые выплачивает xAI.

Такая модель менее рискованна, поскольку инвестиции обеспечены не обещаниями стартапа, а реальными, высоколиквидными активами — чипами Nvidia, спрос на которые огромен.

Стратегическая игра Nvidia: ускорить клиентов и рынок

Участие Nvidia в качестве инвестора на сумму до $2 миллиардов является частью ее новой стратегии. Компания использует свою финансовую мощь для ускорения развития рынка ИИ. Как заявляла финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, приоритетом компании является использование денег для того, чтобы «помочь другим компаниям быстрее использовать ИИ».

Фактически, Nvidia помогает своим крупнейшим клиентам находить деньги на закупку ее же продукции, таким образом стимулируя собственный рост.

Неуемный аппетит: xAI сжигает $1 млрд в месяц

Масштабный раунд финансирования подчеркивает колоссальные расходы, необходимые для конкуренции в гонке ИИ. По данным Bloomberg, xAI ежемесячно «сжигает» около $1 миллиарда на инфраструктуру и привлечение талантов.

Компания уже привлекала средства из своей «империи» — от SpaceX, а вскоре акционеры Tesla будут голосовать по поводу возможных инвестиций в xAI. Интересно, что еще в сентябре Илон Маск публично заявлял в соцсети X, что его компания «в настоящее время не привлекает никакого капитала».

К теме: Маск назначил банкира Morgan Stanley финансовым директором xAI

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Silent Watcher и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами