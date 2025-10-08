Илон Маск привлекает $20 млрд для xAI с участием Nvidia

Стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта, xAI, удваивает ставки и привлекает $20 миллиардов финансирования — вдвое больше, чем планировалось ранее. Ключевым инвестором выступает производитель чипов Nvidia, который вкладывает до $2 млрд в сложную сделку, построенную на схеме покупки и аренды процессоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg 8 октября.

Уникальная схема: деньги не для компании, а на закупку чипов

Этот раунд финансирования имеет уникальную структуру, разработанную для снижения рисков для инвесторов. Средства привлекаются не напрямую в капитал убыточного стартапа xAI, а в специально созданную компанию (Special Purpose Vehicle, SPV).

Схема будет работать так:

Инвесторы, среди которых Apollo Global Management и Valor Capital, вкладывают $20 млрд ($7,5 млрд в капитал и $12,5 млрд в долг) в SPV.

Эта компания на все привлеченные средства закупает новейшие процессоры у Nvidia.

Стартап xAI арендует эти чипы у SPV на пять лет для своего гигантского дата-центра «Colossus 2» в Мемфисе.

Инвесторы возвращают свои вложения и получают прибыль от арендных платежей, которые выплачивает xAI.

Такая модель менее рискованна, поскольку инвестиции обеспечены не обещаниями стартапа, а реальными, высоколиквидными активами — чипами Nvidia, спрос на которые огромен.

Стратегическая игра Nvidia: ускорить клиентов и рынок

Участие Nvidia в качестве инвестора на сумму до $2 миллиардов является частью ее новой стратегии. Компания использует свою финансовую мощь для ускорения развития рынка ИИ. Как заявляла финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, приоритетом компании является использование денег для того, чтобы «помочь другим компаниям быстрее использовать ИИ».

Фактически, Nvidia помогает своим крупнейшим клиентам находить деньги на закупку ее же продукции, таким образом стимулируя собственный рост.

Неуемный аппетит: xAI сжигает $1 млрд в месяц

Масштабный раунд финансирования подчеркивает колоссальные расходы, необходимые для конкуренции в гонке ИИ. По данным Bloomberg, xAI ежемесячно «сжигает» около $1 миллиарда на инфраструктуру и привлечение талантов.

Компания уже привлекала средства из своей «империи» — от SpaceX, а вскоре акционеры Tesla будут голосовать по поводу возможных инвестиций в xAI. Интересно, что еще в сентябре Илон Маск публично заявлял в соцсети X, что его компания «в настоящее время не привлекает никакого капитала».

