Главное за вторник: международные резервы выросли, золото достигло $4000

Международные резервы Украины продолжают расти благодаря помощи партнеров

Международные резервы Украины в сентябре выросли на 1,1% и на 1 октября составили $46,5 млрд. Рост произошел благодаря тому, что поступления финансовой помощи от международных партнеров превысили объемы продажи валюты, которую Национальный банк осуществлял для поддержки курса гривны.

Стоимость золота переписала исторический максимум: цена превысила $4000 за унцию

Стоимость золота переписала исторический максимум. Цены на золото впервые в истории превысили $4000 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах во вторник, 7 октября, подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию.

Goldman повысил прогноз по золоту на декабрь 2026 года до $4900

В понедельник Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4300 до 4900 долларов за унцию, сославшись на значительный приток средств в западные биржевые инвестиционные фонды (ETF) и вероятные покупки со стороны центральных банков.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Экономический рост Украины в 2026 году останется на уровне 2025 года, составив 2%, тогда как ускорение до 5% прогнозируется в 2027 году.

В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF

Компания Grayscale Investments объявила о запуске первых в США спотовых биржевых продуктов на криптовалюту с возможностью стейкинга. Инструменты включают фонды Ethereum Trust ETF и Ethereum Mini Trust ETF, которые теперь позволяют инвесторам получать прибыль от стейкинга «эфира».