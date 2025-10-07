В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF

Компания Grayscale Investments объявила о запуске первых в США спотовых биржевых продуктов на криптовалюту с возможностью стейкинга. Инструменты включают фонды Ethereum Trust ETF и Ethereum Mini Trust ETF, которые теперь позволяют инвесторам получать доход от стейкинга «эфира».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В управлении американских спотовых ETF, в числе которых фонд компании BlackRock, находится 5,6% ($30,5 млрд) предложения Ethereum, согласно Sosovalue на 6 октября. До сих пор эти монеты не использовались для стейкинга и не приносили дополнительного дохода для инвесторов в биржевые продукты на основе криптовалюты.

Это считалось одним из сдерживающих факторов для притока капитала в подобные ETF и не давало им преимущества в сравнении с аналогичными фондами для биткоина.

Grayscale управляет активами на сумму около $35 млрд и называет себя крупнейшим в мире эмитентом инвестиционных продуктов на базе криптовалют. Компания работает с 2013 года и считается одним из первых крупных игроков на крипторынке.

Запущенные в начале 2024 года спотовые ETF на базе биткоина стали одним из ключевых факторов роста его курса.

На рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) находятся десятки заявок на запуск аналогичных фондов и для других криптоактивов с поддержкой стейкинга.

Регулятор долгое время выступал против этой опции, и положительное решение для фондов от Grayscale создает прецедент.

Также функция стейкинга стала доступна в фонде Grayscale Solana Trust (GSOL) на базе Solana. Это не ETF как таковой и его акции не торгуются на крупных биржах, но после одобрения регуляторов из таких же фондов компании появились ее действующие ETF на биткоин и Ethereum.

В компании сообщили, что стейкинг будет осуществляться пассивно для инвесторов, без участия в управлении узлами, через институциональных партнеров компании и сеть валидаторов.

Почему важен запуск стейкинг-ETF

В отличие от биткоина, работающего на основе майнинга, большинство криптовалют, включая Ethereum и Solana, действуют на механизме стейкинга (алгоритм Proof-of-Stake, PoS). С помощью стейкинга (staking) можно использовать цифровые активы в качестве источника пассивного дохода, не продавая их.

Процесс стейкинга подразумевает блокировку криптоактивов на определенный период времени для получения статуса валидатора в блокчейн-сети, в которой блокируются активы. Валидаторы отвечают за проверку операций в этом блокчейне и позволяют ему поддерживать работу. За размещение криптовалюты в стейкинге валидаторы получают вознаграждение в виде новой криптовалюты.

Таким образом многие инвесторы рассматривают отсутствие стейкинга в ETF на криптовалюты как сдерживающий фактор. Как отметил аналитик крипторынка Стивен Чжэн, отсутствие стейкинга «привело к тому, что инвесторы не уверены в ценностном предложении Ethereum, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».

Сколько заработают эмитенты

Если перевести потенциальные возможности получения дохода, например, от Ethereum, который находится в управлении эмитентов ETF ($30,5 млрд), то получается более 4% годовых (примерная годовая доходность от стейкинга ETH).

В долларовом выражении эта цифра была бы $1,2 млрд потенциальной прибыли в год — это то, что могли бы заработать эмитенты, разместив весь ETH на балансах в стейкинг.

Доход от стейкинга формируется именно в криптовалютах, а не в долларах, и любое изменение цены актива будет иметь значительное влияние на доходы в пересчете на доллары.

В зависимости от блокчейна, процент годовой доходности будет отличаться. Например, для Solana процент стейкинга равен почти 7% годовых, согласно сервису Stakingrewards, отслеживающему показатели различных вариантов стейкинга. Если взять криптовалюту Solana (SOL), находящуюся в управлении Grayscale, а это $122,5 млн, и перевести в потенциальную прибыль, то получится более $8,5 млн пассивного дохода в год при условии, что цена SOL не изменится.

Это важно, поскольку большинство современных криптовалют работают на базе стейкинга, и, как и большинство заявок на запуск ETF, относятся к криптовалютам со встроенной функцией пассивного дохода в нативных активах.

Почему Grayscale

Первые биткоин-фонды были запущены именно после того, как Grayscale выиграла суд, обязывающий Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть ее заявку на одобрение спотового биткоин-ETF.

Это произошло во второй половине 2023 года, незадолго до запуска первых биткоин-фондов, и после долгих лет отказа регулятора одобрять запуск подобных криптопродуктов. Впоследствии в начале 2024 года были одобрены ETF на биткоин, а в середине того года — на Ethereum.

Как отметил генеральный директор Grayscale Питер Минцберг, инициатива компании является «инновацией», подчеркнув их роль в формировании институционального доступа к криптовалюте.

В действительности это и есть первый случай, когда американские инвесторы могут получить доступ к доходности от стейкинга через биржевые операции с Ethereum и Solana, что является продолжением нормативного принятия, которое началось с биржевых ETF на биткоин в январе 2024 года и биржевых ETF на эфир в июле 2024 года.