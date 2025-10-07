В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2025, 14:39 Читати українською

В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF

Компания Grayscale Investments объявила о запуске первых в США спотовых биржевых продуктов на криптовалюту с возможностью стейкинга. Инструменты включают фонды Ethereum Trust ETF и Ethereum Mini Trust ETF, которые теперь позволяют инвесторам получать доход от стейкинга «эфира».

Компания Grayscale Investments объявила о запуске первых в США спотовых биржевых продуктов на криптовалюту с возможностью стейкинга.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В управлении американских спотовых ETF, в числе которых фонд компании BlackRock, находится 5,6% ($30,5 млрд) предложения Ethereum, согласно Sosovalue на 6 октября. До сих пор эти монеты не использовались для стейкинга и не приносили дополнительного дохода для инвесторов в биржевые продукты на основе криптовалюты.

Это считалось одним из сдерживающих факторов для притока капитала в подобные ETF и не давало им преимущества в сравнении с аналогичными фондами для биткоина.

Grayscale управляет активами на сумму около $35 млрд и называет себя крупнейшим в мире эмитентом инвестиционных продуктов на базе криптовалют. Компания работает с 2013 года и считается одним из первых крупных игроков на крипторынке.
Запущенные в начале 2024 года спотовые ETF на базе биткоина стали одним из ключевых факторов роста его курса.

На рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) находятся десятки заявок на запуск аналогичных фондов и для других криптоактивов с поддержкой стейкинга.

Регулятор долгое время выступал против этой опции, и положительное решение для фондов от Grayscale создает прецедент.

Также функция стейкинга стала доступна в фонде Grayscale Solana Trust (GSOL) на базе Solana. Это не ETF как таковой и его акции не торгуются на крупных биржах, но после одобрения регуляторов из таких же фондов компании появились ее действующие ETF на биткоин и Ethereum.

В компании сообщили, что стейкинг будет осуществляться пассивно для инвесторов, без участия в управлении узлами, через институциональных партнеров компании и сеть валидаторов.

Почему важен запуск стейкинг-ETF

В отличие от биткоина, работающего на основе майнинга, большинство криптовалют, включая Ethereum и Solana, действуют на механизме стейкинга (алгоритм Proof-of-Stake, PoS). С помощью стейкинга (staking) можно использовать цифровые активы в качестве источника пассивного дохода, не продавая их.

Процесс стейкинга подразумевает блокировку криптоактивов на определенный период времени для получения статуса валидатора в блокчейн-сети, в которой блокируются активы. Валидаторы отвечают за проверку операций в этом блокчейне и позволяют ему поддерживать работу. За размещение криптовалюты в стейкинге валидаторы получают вознаграждение в виде новой криптовалюты.

Таким образом многие инвесторы рассматривают отсутствие стейкинга в ETF на криптовалюты как сдерживающий фактор. Как отметил аналитик крипторынка Стивен Чжэн, отсутствие стейкинга «привело к тому, что инвесторы не уверены в ценностном предложении Ethereum, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».

Сколько заработают эмитенты

Если перевести потенциальные возможности получения дохода, например, от Ethereum, который находится в управлении эмитентов ETF ($30,5 млрд), то получается более 4% годовых (примерная годовая доходность от стейкинга ETH).

В долларовом выражении эта цифра была бы $1,2 млрд потенциальной прибыли в год — это то, что могли бы заработать эмитенты, разместив весь ETH на балансах в стейкинг.

Доход от стейкинга формируется именно в криптовалютах, а не в долларах, и любое изменение цены актива будет иметь значительное влияние на доходы в пересчете на доллары.

В зависимости от блокчейна, процент годовой доходности будет отличаться. Например, для Solana процент стейкинга равен почти 7% годовых, согласно сервису Stakingrewards, отслеживающему показатели различных вариантов стейкинга. Если взять криптовалюту Solana (SOL), находящуюся в управлении Grayscale, а это $122,5 млн, и перевести в потенциальную прибыль, то получится более $8,5 млн пассивного дохода в год при условии, что цена SOL не изменится.

Это важно, поскольку большинство современных криптовалют работают на базе стейкинга, и, как и большинство заявок на запуск ETF, относятся к криптовалютам со встроенной функцией пассивного дохода в нативных активах.

Почему Grayscale

Первые биткоин-фонды были запущены именно после того, как Grayscale выиграла суд, обязывающий Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть ее заявку на одобрение спотового биткоин-ETF.

Это произошло во второй половине 2023 года, незадолго до запуска первых биткоин-фондов, и после долгих лет отказа регулятора одобрять запуск подобных криптопродуктов. Впоследствии в начале 2024 года были одобрены ETF на биткоин, а в середине того года — на Ethereum.

Как отметил генеральный директор Grayscale Питер Минцберг, инициатива компании является «инновацией», подчеркнув их роль в формировании институционального доступа к криптовалюте.

В действительности это и есть первый случай, когда американские инвесторы могут получить доступ к доходности от стейкинга через биржевые операции с Ethereum и Solana, что является продолжением нормативного принятия, которое началось с биржевых ETF на биткоин в январе 2024 года и биржевых ETF на эфир в июле 2024 года.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами