Goldman повысил прогноз по золоту на декабрь 2026 года до $4900

В понедельник Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4300 до 4900 долларов за унцию, сославшись на значительный приток средств в западные биржевые инвестиционные фонды (ETF) и вероятные покупки со стороны центральных банков.

Рост золота

Стоимость золота переписала исторический максимум. Цены на золото впервые в истории превысили $4000 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах во вторник, 7 октября, подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию.

Рост спроса наблюдается на фоне приостановки работы правительства США (шатдаун) впервые почти за семь лет. С 1 октября в США официально наступил шатдаун после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

По прогнозам Goldman, в 2025 году центральные банки купят в среднем 80 метрических тонн золота, а в 2026 году — 70 тонн. По мнению аналитиков, центральные банки развивающихся стран, скорее всего, продолжат структурную диверсификацию своих резервов за счёт золота.

Росту цен на золото также способствуют политические кризисы во Франции и Японии, которые усиливают опасения по поводу фискальной политики и способствуют росту цен на золото, пишет Bloomberg.

Спрос на золото также растет в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Напомним

С начала 2025 года цены на золото, которое традиционно считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических рисков, прибавили почти 50%.

В апреле этого года цены превысили отметку $3500 за унцию из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности, вызванной введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт в страну. В сентябре рост ускорился — цены на золото впервые в истории поднялись выше $3600 за унцию, а затем — $3700 за унцию, $3800 за унцию и $3900 за унцию.