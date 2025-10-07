Goldman повысил прогноз по золоту на декабрь 2026 года до $4900

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2025, 17:45 Читати українською

Goldman повысил прогноз по золоту на декабрь 2026 года до $4900

В понедельник Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4300 до 4900 долларов за унцию, сославшись на значительный приток средств в западные биржевые инвестиционные фонды (ETF) и вероятные покупки со стороны центральных банков.

В понедельник Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4300 до 4900 долларов за унцию, сославшись на значительный приток средств в западные биржевые инвестиционные фонды (ETF) и вероятные покупки со стороны центральных банков.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРост золотаСтоимость золота переписала исторический максимум.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост золота

Стоимость золота переписала исторический максимум. Цены на золото впервые в истории превысили $4000 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах во вторник, 7 октября, подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию.

Рост спроса наблюдается на фоне приостановки работы правительства США (шатдаун) впервые почти за семь лет. С 1 октября в США официально наступил шатдаун после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

По прогнозам Goldman, в 2025 году центральные банки купят в среднем 80 метрических тонн золота, а в 2026 году — 70 тонн. По мнению аналитиков, центральные банки развивающихся стран, скорее всего, продолжат структурную диверсификацию своих резервов за счёт золота.

Росту цен на золото также способствуют политические кризисы во Франции и Японии, которые усиливают опасения по поводу фискальной политики и способствуют росту цен на золото, пишет Bloomberg.

Спрос на золото также растет в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Напомним

С начала 2025 года цены на золото, которое традиционно считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических рисков, прибавили почти 50%.

В апреле этого года цены превысили отметку $3500 за унцию из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности, вызванной введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт в страну. В сентябре рост ускорился — цены на золото впервые в истории поднялись выше $3600 за унцию, а затем — $3700 за унцию, $3800 за унцию и $3900 за унцию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами