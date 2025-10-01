Главные финансовые новости за среду, 1 октября.
Главное за среду: шатдаун, золото растет, налоги для банков
В США шатдаун: Правительство прекратило работу
1 октября в 0:01 по восточному времени в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие) будут работать без зарплаты.
Цены на золото впервые в истории превысили $3900 на фоне шатдауна в США
Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в среду, 1 октября, выросли на 0,72% и на пике достигли $3901,2 за унцию.
Nvidia стала первой компанией, чья капитализация превысила $4,5 триллиона
Производитель чипов Nvidia стал первой компанией в мире, рыночная капитализация которой превысила $4,5 триллиона. Исторический рекорд был установлен на фоне новостей о ряде многомиллиардных сделок по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта, в частности с компанией OpenAI.
Рекордные $9,6 трлн в сутки: мировой валютный рынок растет, а доллар усиливает лидерство — отчет BIS
Ежедневный оборот на мировом валютном рынке достиг нового исторического максимума в $9,6 трлн, что на 28% больше, чем три года назад. Вместе с ростом рынка усилилось и доминирование доллара США, который участвовал почти в 90% всех сделок.
Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50%
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас — 25%). В отличие от предыдущих раз, налог не будет вводиться задним числом.
