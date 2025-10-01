Цены на золото впервые в истории превысили $3900 на фоне шатдауна в США

Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в среду, 1 октября, 0,72% и на пике достигли $3901,2 за унцию. Это произошло на фоне приостановки работы правительства США (шатдаун).

Шатдаун в США

1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01) в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

В 2025 году правительство США дважды — весной и осенью — оказывалось на грани шатдауна. В марте 2025-го Сенат принял законопроект о финансировании работы правительства до 30 сентября, что позволило избежать приостановки. Но уже в сентябре в США вновь заговорили о возможном шатдауне из-за разногласий сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов.

В случае наступления шатдауна в текущем финансовом году он будет считаться частичным, потому что не будет касаться агентств, которые получили финансирование по принятому в июле 2025-го «большому прекрасному биллю», — это военное министерство, министерство, занимающееся внутренней безопасностью, и Федеральное управление авиации.

Приостановка работы федеральных органов власти может усилить давление на доллар, отмечает Bloomberg. Это также может задержать публикацию ключевых экономических данных, включая отчет по занятости вне сельского хозяйства, который должен быть опубликован в пятницу, пишет Reuters. Эти данные ФРС учитывает при принятии решения по ставке.

Напомним

Ранее цена на золото впервые в истории превысила $3850 за унцию, поскольку курс доллара на глобальном рынке снизился из-за растущих рисков приостановки работы правительства США. На этом же фоне цены на серебро поднялись выше $47 за унцию впервые с мая 2011 года.