1 октября 2025, 11:56 Читати українською

Nvidia стала первой компанией, чья капитализация превысила $4,5 триллиона

Производитель чипов Nvidia стал первой компанией в мире, рыночная капитализация которой превысила $4,5 триллиона. Исторический рекорд был установлен на фоне новостей о ряде многомиллиардных сделок по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта, в частности с компанией OpenAI. Об этом пишет CNBC.

Производитель чипов Nvidia стал первой компанией в мире, рыночная капитализация которой превысила $4,5 триллиона.
Фото: freepik

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что стоит за рекордом

Стремительный рост акций Nvidia, которые с начала года прибавили уже 39%, подпитывается беспрецедентными инвестициями в инфраструктуру для ИИ со стороны технологических гигантов. Ключевые недавние сделки включают:

  • Партнерство с OpenAI: На прошлой неделе стало известно, что Nvidia планирует инвестировать в разработчика ChatGPT до $100 млрд в виде акций. Сделка также предусматривает строительство дата-центров для OpenAI на сотни миллиардов долларов.
  • Проект «Stargate» на $500 млрд: OpenAI совместно с Oracle объявили о строительстве пяти гигантских дата-центров, которые будут оснащены сотнями тысяч графических процессоров (GPU) от Nvidia.
  • Сделка с Meta на $14,2 млрд: облачный провайдер CoreWeave, крупным акционером которого является сама Nvidia, заключил соглашение на поставку инфраструктурных услуг для Meta на указанную сумму.

По словам CEO Nvidia Дженсена Хуанга, продукция его компании составляет около 70% всех затрат на строительство нового дата-центра для ИИ, что делает Nvidia главным бенефициаром этой технологической гонки.

Реакция рынка

На фоне этих новостей акции Nvidia во вторник выросли почти на 3%. Аналитики продолжают повышать свои прогнозы. В частности, эксперты Citi подняли целевую цену акций с $200 до $210.

По темпам роста в этом году Nvidia опережает всех технологических гигантов, уступая только другому производителю чипов, Broadcom, который также выигрывает от бума ИИ.

Общая гонка вооружений в ИИ

OpenAI — далеко не единственный игрок, массово инвестирующий в инфраструктуру. Такие гиганты, как Meta и Google, также резко наращивают свои капитальные затраты на дата-центр и чипы, создавая огромный и стабильный спрос на продукцию Nvidia на годы вперед. Этот процесс уже окрестили новой «гонкой вооружений», где главным оружием являются вычислительные мощности.

Почему это важно

Достижение Nvidia капитализации в $4,5 трлн — это не просто очередной рекорд на фондовом рынке, а свидетельство фундаментального сдвига в технологической индустрии. Компания превратилась из простого производителя чипов в центрального, незаменимого поставщика для всей революции искусственного интеллекта.

Масштаб инвестиций ($100 млрд, $500 млрд) является беспрецедентным и свидетельствует о строительстве нового слоя глобальной инфраструктуры, который можно сравнить с созданием интернета или электрических сетей. Nvidia в этой «золотой лихорадке» продает «лопаты и кирки», что делает ее позицию уникальной. В то же время это приводит к огромной концентрации власти в руках одного поставщика, что создает долгосрочные вопросы о конкуренции и геополитических рисках в мире, где ИИ становится ключевой технологией.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
