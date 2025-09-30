Главное за вторник: «Шатдаун» в США, спецбанк в Украине, двойное IPO Revolut

США на пороге «шатдауна»: Белый дом и демократы не смогли договориться о бюджете

Соединенные Штаты близки к частичной остановке работы правительства («шатдауну») после того, как встреча в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и лидерами Демократической партии не принесла результатов. Стороны не смогли прийти к соглашению по краткосрочному финансированию, поскольку демократы требуют включить в законопроект вопросы здравоохранения, что республиканцы отвергают.

Доля неработающих кредитов в банковском секторе продолжает сокращаться

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе продолжает сокращаться и по состоянию на 1 сентября 2025 года достигла 25,3%, что на 4,9 п. п. меньше показателя на начало года.

Рада готовится создать спецбанк для финансирования восстановления

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о создании Национального учреждения развития (НУР) — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Эта институция будет работать по модели «банка банков» и финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными.

Польша продолжит финансировать Starlink для Украины

Президент Польши подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине.

Revolut готовит двойной листинг в Лондоне и Нью-Йорке с оценкой $75 млрд

Лондонская финтех-компания Revolut, один из самых дорогих стартапов Европы, рассматривает возможность проведения двойного первичного размещения акций (IPO) на биржах Лондона и Нью-Йорка. Такой шаг может стать историческим для финансового центра Великобритании и установить для компании оценку около $75 миллиардов.