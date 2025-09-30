Рада готовится создать спецбанк для финансирования восстановления

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о создании Национального учреждения развития (НУР) — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Эта институция будет работать по модели «банка банков» и финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными. Об этом сообщил председатель финансового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Кто сможет получить финансирование

Главная миссия нового учреждения — реализация программ кредитования для восстановления и структурной трансформации экономики. Приоритет будет отдаваться тем, кто сегодня имеет ограниченный доступ к банковским займам.

Поддержку смогут получить:

Малый и средний бизнес, особенно тот, который пострадал от войны.

Перемещенные предприятия и компании, работающие в прифронтовых регионах.

Бизнес, основанный внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Проекты с повышенным уровнем риска, которые коммерческие банки обходят стороной.

В отдельных случаях — физические лица, которые не могут получить финансирование.

Как отметил Даниил Гетманцев, НУР станет «необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в сферах, где частный капитал не работает».

Немецкий опыт: как будет работать «банк банков»

Законопроект (N11238) предлагает создать в Украине аналог немецкого банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Это учреждение было основано в 1948 году в рамках «Плана Маршалла» и стало ключевым инструментом послевоенного экономического чуда в Германии.

Статус «банка банков» означает, что НУР не будет напрямую работать с тысячами предпринимателей. Вместо этого он будет предоставлять финансовые ресурсы и гарантии коммерческим банкам, которые, в свою очередь, будут кредитовать бизнес по определенным программам. Это позволит привлекать частный капитал и эффективно распределять средства.

Планируется, что новая структура может быть создана на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, который успешно реализует государственные программы, в частности «Доступные кредиты 5−7−9%».

Поддержка экспортеров: страхование военных рисков

Законопроект также предусматривает расширение полномочий Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Ему планируют предоставить право страховать и перестраховывать инвестиционные кредиты от военных и политических рисков.

Это нововведение направлено на стимулирование инвестиций в создание инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта украинских товаров.