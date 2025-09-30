Рада готовится создать спецбанк для финансирования восстановления

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 сентября 2025, 17:04 Читати українською

Рада готовится создать спецбанк для финансирования восстановления

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о создании Национального учреждения развития (НУР) — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Эта институция будет работать по модели «банка банков» и финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными. Об этом сообщил председатель финансового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о создании Национального учреждения развития (НУР) — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кто сможет получить финансирование

Главная миссия нового учреждения — реализация программ кредитования для восстановления и структурной трансформации экономики. Приоритет будет отдаваться тем, кто сегодня имеет ограниченный доступ к банковским займам.

Поддержку смогут получить:

  • Малый и средний бизнес, особенно тот, который пострадал от войны.
  • Перемещенные предприятия и компании, работающие в прифронтовых регионах.
  • Бизнес, основанный внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).
  • Проекты с повышенным уровнем риска, которые коммерческие банки обходят стороной.

В отдельных случаях — физические лица, которые не могут получить финансирование.

Как отметил Даниил Гетманцев, НУР станет «необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в сферах, где частный капитал не работает».

Немецкий опыт: как будет работать «банк банков»

Законопроект (N11238) предлагает создать в Украине аналог немецкого банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Это учреждение было основано в 1948 году в рамках «Плана Маршалла» и стало ключевым инструментом послевоенного экономического чуда в Германии.

Статус «банка банков» означает, что НУР не будет напрямую работать с тысячами предпринимателей. Вместо этого он будет предоставлять финансовые ресурсы и гарантии коммерческим банкам, которые, в свою очередь, будут кредитовать бизнес по определенным программам. Это позволит привлекать частный капитал и эффективно распределять средства.

Планируется, что новая структура может быть создана на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, который успешно реализует государственные программы, в частности «Доступные кредиты 5−7−9%».

Поддержка экспортеров: страхование военных рисков

Законопроект также предусматривает расширение полномочий Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Ему планируют предоставить право страховать и перестраховывать инвестиционные кредиты от военных и политических рисков.

Это нововведение направлено на стимулирование инвестиций в создание инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта украинских товаров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами