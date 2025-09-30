США на пороге «шатдауна»: Белый дом и демократы не смогли договориться о бюджете

Соединенные Штаты близки к частичной остановке работы правительства («шатдауну») после того, как встреча в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и лидерами Демократической партии не принесла результатов. Стороны не смогли прийти к соглашению по краткосрочному финансированию, поскольку демократы требуют включить в законопроект вопросы здравоохранения, что республиканцы отвергают. Крайний срок для принятия решения истекает в полночь во вторник, сообщает Reuters 30 сентября.

Суть конфликта

Основным препятствием стало требование Демократической партии одновременно с временным бюджетом продлить действие налоговых льгот для программы медицинского страхования, которыми пользуются около 24 миллионов американцев. Без этого решения стоимость их страховых полисов значительно возрастет.

Республиканцы во главе с Дональдом Трампом настаивают на принятии «чистого» законопроекта о финансировании, который продлит работу правительства до 21 ноября. Вопрос здравоохранения они предлагают рассматривать отдельно.

Последствия «шатдауна»: от NASA до национальных парков

Если Конгресс не сможет договориться, финансирование многих федеральных учреждений прекратится уже со среды. Это означает, что тысячи государственных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Работу могут прекратить или существенно ограничить:

Национальные парки и музеи.

Научные учреждения, включая NASA.

Федеральные суды и агентства, выдающие гранты для малого бизнеса.

Бюджетные противостояния стали привычным явлением в Вашингтоне, но на этот раз неопределенности добавляет готовность Трампа игнорировать ранее принятые Конгрессом законы о расходах.

Что именно прекратят финансировать

Важно понимать, что «шатдаун» влияет не на весь государственный бюджет США, который составляет около $7 трлн. Он касается только так называемых «дискреционных» расходов ($1,7 трлн), то есть тех, которые Конгресс должен ежегодно утверждать. Сюда относится финансирование армии, министерств, национальных парков, образовательных программ и работы большинства правительственных учреждений.

В то же время «обязательные» расходы, которые составляют большую часть бюджета, будут продолжаться автоматически, поскольку они регулируются действующими законами. К ним относятся социальные выплаты (аналог пенсий), медицинские программы, а также выплаты процентов по государственному долгу. Таким образом, пенсионеры и получатели социальной помощи не пострадают.

Почему это важно

Потенциальный «шатдаун» в США — это больше, чем просто внутренний политический кризис. Он является индикатором глубокой поляризации американской политики и имеет реальные последствия для мировой экономики. Даже кратковременное прекращение работы правительства снижает ВВП страны, создает неопределенность на финансовых рынках и подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте.