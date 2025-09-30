Польша продолжит финансировать Starlink для Украины

Президент Польши подписал закон, содержащий продолжение финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Об этом сообщает министр Цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров отметил, что в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. Около 29 тысяч человек передали наши польские партнеры.

«Благодарю Министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и все правительство Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины», — сказал Федоров.

